Sony fa causa a Huawei per il Watch GT: ecco perché

Huawei Watch GT e GT 2 sono stati in questi anni tra i più apprezzati smartwatch sul mercato, specie prima del Ban che ha colpito Huawei in molte sue forme. La stessa Huawei, momentaneamente, non ha ancora lanciato un nuovo modello, anche a favore dei Watch 3 e 3 Pro, ma pare che le difficoltà in merito alla produzione non siano poche. Questo perché Sony ha fatto causa a Huawei per via delle assonanze tra il videogame Gran Turismo e Watch GT.

Perché Sony ha fatto causa a Huawei per via di Gran Turismo e Watch GT

Da dove nasce tutto? Dobbiamo tornare indietro nel 2015, quando Huawei depositò all'EUIPO (il dipartimento per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea) le denominazioni GT3 e GT5. Quando viene depositato un marchio, ce n'è un altro che può opporsi. Ed in questo caso ad opporsi è stata Sony Interactive, la casa di produzione di videogame del colosso giapponese. L'azienda si è opposta perché una delle saghe più conosciute al mondo e prodotta da Polyphony Digital proprio per conto suo, Gran Turismo, viene spesso abbreviata in GT, seguita poi dal numero progressivo.

Tuttavia, il ricorso del 2016 non è andato a buon fine e nemmeno quello del 2019 ha sortito effetto. Anche perché Huawei ha poi presentato vari Watch GT in questi anni. In più, ad oggi le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo che le accontenti entrambe. Anche perché, Huawei stessa è dalla parte della ragione in merito a questa storia.

Ma per Sony questa non può essere la giusta decisione. Infatti, la casa nipponica, ritiene che sia suo diritto esclusivo utilizzare la denominazione “GT”, proprio perché sarebbe l'abbreviazione del nome Gran Turismo. Huawei, dal canto suo, sostiene che non ha affatto senso rivendicare la denominazione GT, quindi non si tira di certo indietro.

E quindi, anche nell'agosto 2021, Sony Interactive ha intentato una nuova causa, che ora ha portato ad una nuova inchiesta. Nel frattempo, Huawei ha richiesto nel Regno Unito (non più parte dell'Unione Europea) i marchi Watch GT 3, GT 5, GT 8 e GT 10, segno che la serie potrebbe continuare, come indicato anche da alcuni rumor. Questi ultimi sono ora sotto esame, capiremo nelle prossime settimane cosa succederà.

