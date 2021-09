Amazon annuncia il nuovo Echo Show 15 e altre novità

Il colosso dell'e-commerce ha presentato oggi il nuovo Echo Show 15, un nuovo membro della famiglia Echo Show progettato per diventare il cuore digitale della casa. Con uno schermo da 15,6″ Full HD, il dispositivo può essere montato a parete o posizionato su un ripiano – in orientamento orizzontale o verticale – ed è stato immaginato per aiutare gli utenti nell'organizzazione quotidiana. Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, di una schermata Home ridisegnata con più opzioni di personalizzazione, nuove funzionalità basate sul visual ID e tante nuove esperienze Alexa. E le novità non finiscono di certo qui!

Come anticipato poco sopra, grazie alla nuova funzionalità visual ID, Alexa sarà in grado di riconoscere gli utenti e di personalizzare le informazioni sullo schermo di Amazon Echo Show 15. Dopo aver abilitato la funzione, camminando davanti al dispositivo Alexa potrà effettuare il riconoscimento dell'utente e lo schermo si aggiornerà automaticamente per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Ovviamente tutto con un occhio di riguardo alla privacy: ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual ID sarà criptata e memorizzata sul dispositiv; Il profilo potrà essere cancellato in qualsiasi momento.

Grazie ai widget personalizzabili di Alexa, Echo Show 15 riunisce tutto ciò di cui le famiglie hanno bisogno sul suo immersivo display Full HD da 15,6″. Il contenuto sulla schermata Home è personalizzabile dalla nuova galleria dei widget, dove si possono scoprire e scegliere quelli con le informazioni più utili a tutta la famiglia. I widget di Alexa si aggiornano continuamente, in modo da avere sempre le informazioni più recenti a disposizione in base alle proprie esigenze e preferenze.

Oltre ad essere un valido alleato per l'organizzazione, ovviamente non mancano funzioni per l'intrattenimento, come la possibilità di guardare film e serie TV su Prime Video e Netflix, vedere le ultime novizie, riprodurre musica o leggere un libro con Audible. Echo Show 15 può anche integrarsi perfettamente nell'ambiente grazie alla funzionalità Cornice Fotografica, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto più belle degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio.

La parte hardware è affidata al processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge ed al motore di inferenza di apprendimento automatico (ML) con un'architettura quad-core scalabile. L'architettura AZ2 è progettata su misura per permettere gli algoritmi di computer vision (CV) in locale. Ciò significa che Echo Show 15 è in grado di riconoscere una persona che ha precedentemente attivato visual ID elaborandone l'immagine direttamente sul dispositivo.

Blink Video Doorbell

Inoltre Amazon ha annunciato l'arrivo di Blink Video Doorbell, il primo videocitofono a marchio Blink. Il dispositivo può essere installato con o senza cavi e offre la possibilità di arrivare fino a due anni di durata della batteria. Inoltre, offre video in Full HD 1080p di giorno e di notte, audio bidirezionale, notifiche dal campanello direttamente su app e la capacità di connettersi e far suonare anche il campanello già presente in casa.

Basta creare un account nell'app Blink, aggiungere i dispositivi, selezionare la preferenza tra installazione cablata o senza fili e seguire le restanti istruzioni. Con l'installazione senza cavi è possibile ricevere le notifiche sull'app se qualcuno suona alla porta o se dovessero esserci movimenti. In alternativa, è possibile collegare i cavi esistenti per far suonare anche il campanello già presente in casa. Gli utenti possono registrare, salvare e condividere i video usufruendo di una prova gratuita del piano di abbonamento Blink o salvare localmente senza costi ricorrenti con un Blink Sync Module 2 (disponibile nel 2022) e un'unità flash USB (venduta separatamente).

Infine ha annunciato l'arrivo di due nuovi accessori: Blink Floodlight Mount (un supporto LED alimentato a batteria, compatibile con Blink Outdoor per offrire alla videocamera di sicurezza intelligente una luce da 700 lumen che si attiva in caso di movimenti) e Blink Solar Panel Mount (che offre una carica non-stop ad energia solare per Blink Outdoor).

eero Pro 6

Il pacchetto di novità si conclude con eero Pro 6, nuovo sistema mesh dotato dello standard Wi-Fi di ultima generazione Wi-Fi 6 per supportare velocità più elevate, prestazioni superiori e una migliore copertura per tutti dispositivi collegati contemporaneamente. Inoltre, grazie all'hub Zigbee integrato, eero Pro 6 connette i dispositivi compatibili sulla rete in modo da non dover acquistare un hub Zigbee separato.

Amazon Echo Show 15, – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di Echo Show 15 è di 249.99€ ma Amazon non ha ancora confermato quando sarà disponibile all'acquisto. Per quanto riguarda invece il videocitofono Blink Video Doorbell il prezzo è di 59.99€ con disponibilità da confermare. Blink Floodlight Mount e Blink Solar Panel Mount saranno disponibili a 39.99€ ciascuno. Entrambi gli accessori saranno disponibili su Amazon entro la fine dell'anno.

Infine eero 6 Pro è già disponibile su Amazon, al prezzo di 249€ oppure di 639€ (per la confezione da tre). Per una maggiore tranquillità e protezione, gli possono abbonarsi ad eero Secure per 3.99€ al mese o 39.99€ all'anno e ad eero Secure+ per 10.99€ al mese o 109.99€ all'anno.

Di seguito trovate il link all'acquisto per eero 6 Pro, insieme alle pagine dedicate ad Echo Show 15 e Blink Video Doorbell (è possibile attivare la notifica in caso di disponibilità). Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

