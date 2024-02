Apple butta via 10 anni di lavoro: cancellato il progetto per l’auto elettrica

Che il progetto fosse in alto mare lo si era ormai capito da tempo, ma negli ultimi mesi sembrava che Apple avesse effettivamente ripreso in mano la situazione facendo dei progressi significativi per la sua prima auto elettrica. Purtroppo, così non è stato e in questi giorni la compagnia avrebbe comunicato ai dipendenti la chiusura definitiva del Project Titan e dei lavori sulla macchina.

Apple dice addio a Project Titan: i dipendenti adesso rischiano il licenziamento

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, i dirigenti di Apple avrebbero maturato la decisione di chiudere definitivamente i lavori sull’auto elettrica in queste settimane, comunicandolo agli oltre 2000 dipendenti interessati soltanto nella giornata di ieri. Il progetto era iniziato nel lontano 2014, ma solo dal 2021 i lavori erano passati nelle mani di Jeff Williams e Kevin Lynch (COO di Apple).

Alcuni dipendenti che hanno lavorato a Project Titan saranno spostati nel team AI di John Giannandrea, ma per gli altri potrebbero non esserci buone notizie. Secondo Bloomberg, infatti, Apple proverà a spostare quante più dipendenti in altri team, ma alcuni licenziamenti saranno inevitabili.

La decisione, a quanto pare, sarebbe arrivata proprio dopo le forti pressioni degli azionisti che avrebbero voluto degli sviluppo della situazione in tempi brevi. Evidentemente la possibile data di lancio indicata per il 2028 non è piaciuta, e si è optato per porre fine al progetto dell’auto elettrica.

