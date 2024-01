Apple lavora ancora alla sua auto elettrica, ma ci vorrà molto tempo

I rumor che volevano Apple in procinto di lanciare la sua prima auto elettrica si sono molto affievoliti negli ultimi mesi, ma a quanto pare il progetto è ancora in piedi nonostante una data di lancio piuttosto lontana. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, la compagnia guidata da Tim Cook starebbe ancora progettando la propria automobile, che però potrebbe non arrivare prima di qualche anno.

La prima Apple Car potrebbe arrivare soltanto nel 2028

Crediti: ArchDaily

Le informazioni condivise in queste ore da Bloomberg suggeriscono che il colosso di Cupertino sia ancora al lavoro sulla Apple Car, che tuttavia potrebbe non vedere la luce del giorno prima del 2028. Il primo modello, secondo le indiscrezioni, offrirebbe una guida autonoma limitata, in linea con le attuali funzionalità di auto come le Tesla, con i guidatori che dovranno comunque prestare attenzione alla strada.

Il sistema di guida, tuttavia, potrebbe essere aggiornato con delle patch del software, per uniformarsi anche alle leggi vigenti nei paesi in cui potrà circolare l’automobile di Apple. Il consiglio della compagnia avrebbe spinto Tim Cook ad accelerare sul progetto, che attualmente non ha mai neanche prodotto un prototipo.

Il passaggio alla guida autonoma limitata dovrebbe far progredire in modo più spedito la progettazione, con Kevin Lynch a guidare quello che prende il nome di Project Titan. Serviranno ancora diversi anni, quindi, prima di poter veder circolare sulle strada un’auto firmata Apple.

