Proscenic 850T a meno di 130€ e altre occasioni: risparmia con i nuovi Coupon Geekmall!

La settimana delle offerte Geekmall comincia oggi con tre nuovi coupon, dedicati ad una serie di soluzioni perfette per la tua casa. Un robot aspirapolvere economico e prestante, un pratico proiettore ed una macchina del caffè che farà un figurone in cucina: Proscenic 850T, Lenovo Xiaoxin 100 e HiBREW H10A sono in sconto con coupon e spedizione dall’Europa, tutti a prezzi super convenienti!

Arrivano i nuovi Coupon Geekmall: Proscenic 850T, Lenovo Xiaoxin 100 e HiBREW H10A a prezzi super

Crediti: Proscenic

Il robot aspirapolvere Proscenic 850T è una soluzione che non ha bisogno di presentazione: si tratta di un modello particolarmente apprezzato per il suo rapporto qualità/prezzo, con tanto di funzione lavapavimenti. Il dispositivo supporta i comandi vocali con Google Assistant e Alexa, può essere gestito tramite app, ha una potenza di aspirazione di 3.000 PA ed offre fino a 120 minuti di autonomia. Grazie alla tecnologia IPANS 2.0, il riconoscimento e la mappatura degli ambienti è ancora più preciso.

Crediti: Lenovo

Le occasioni continuano con il proiettore smart Lenovo Xiaoxin 100 perfetto per portare il cinema nel tuo salotto (e non solo). Il dispositivo ha una risoluzione nativa in Full HD (1.080p) ed è in grado di proiettare uno schermo fino a 120″. Sono presenti due speaker da 5W, autofocus e correzione trapezoidale automatica, connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0 ed una luminosità di 700 ANSI Lumen. La nostra panoramica delle offerte di Geekmall si conclude con HiBREW H10A: la macchina del caffè utilizza una pompa ad alta pressione (da 19 bar) ed offre tante funzioni professionali programmabili. Non manca una lancia a vapore per la preparazione del latte schiumato.

Crediti: HiBREW

Tre prodotti utilissimi da avere in casa, tre offerte imperdibili. Il robot aspirapolvere Proscenic 850T scende a soli 128,9€ mentre il proiettore Lenovo Xiaoxin 100 viene proposto in sconto a 199€; infine la macchina del caffè HiBREW H10A è in promo a 179€. In tutti i casi è disponibile un coupon dedicato ed è presente la spedizione dall’Europa gratis. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le