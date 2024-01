OnePlus 12 ha un enorme sistema di dissipazione (Video)

“Due volte più cool“: questo è lo slogan che accompagna OnePlus 12, scelto per rimarcare la presenza della nuova tecnologia Dual Cryo-velocity VC. Sì, perché all’interno del nuovo top di gamma del sub-brand di OPPO si cela un rinnovato sistema di dissipazione, necessario per placare i bollenti spiriti dello Snapdragon 8 Gen 3 che lo alimenta.

Ecco come funziona la tecnologia Dual Cryo-velocity VC di OnePlus 12

Per metterlo in mostra, OnePlus 12 è stato inviato a JerryRigEverything, youtuber divenuto celebre per i suoi test di resistenza e teardown su smartphone. Una volta disassemblato, ecco che appare il sistema Dual Cryo-velocity VC, composto da una doppia camera di vapore posta l’una sopra l’altra tramite pressofusione uni-body; il risultato è una superfice complessiva di 9.140 mm² (3.686+5.454 mm²), con prestazioni dissipative 3 volte superiori e fino a -7°C di riduzione delle temperature.

Quello che fa la camera di vapore è sfruttare la presenza di una piccola quantità di liquido al suo interno, che una volta scaldatasi dall’innalzamento delle temperature dello smartphone evapora e trasferisce il calore assorbito durante l’attraversamento della camera. Questo grazie anche al sistema di ugelli Laval ispirato ai motori aeronautici, con una struttura a profilo alare che accelera il trasferimento del calore.

Tutto questo insieme di caratteristiche serve allo smartphone per il raffreddamento non solo del System-on-a-Chipset ma anche della batteria, che è un’ampia unità a doppia cella da 5.400 mAh con ricarica 100W e wireless 50W. Se volete vedere come si comporta lo smartphone, non perdetevi la nostra recensione di OnePlus 12.

