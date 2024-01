Questo pannello solare pieghevole costa solo 15€ e lo usi ovunque

Energia elettrica sempre a portata di mano in ogni occasione? La risposta è KROAK SP-01, il pannello solare pieghevole economico e facile da trasportare: compatto, utile per fornire energia ai tuoi dispositivi tech e adatto al campeggio o qualsiasi avventura. Il prezzo scende grazie al codice sconto di Banggood e diventa imperdibile a soli 15€!

Codice sconto KROAK SP-01: il pannello solare pieghevole da 20W a prezzo stracciato (con spedizione EU)

Crediti: KROAK

KROAK SP-01 è un pannello solare portatile, dotato di un corpo pieghevole e una potenza di 20W. Grazie alle porte DC e USB può essere collegato a qualsiasi dispositivo in base alle esigenze dell’utente. Il pannello può alimentare smartphone, laptop, power station, power bank e quant’altro: basta aprirlo sotto i raggi solari, collegare il dispositivo ed il gioco è fatto. Inoltre è realizzato in materiale impermeabile e grazie alle sue dimensioni ultra-compatte può anche essere collegato al parasole all’interno della tua auto. In campeggio, durante un viaggio o semplicemente in occasione di una gita fuori porta o al mare: ogni momento è perfetto per utilizzarlo.

Il pannello solare pieghevole KROAK SP-01 è disponibile in offerta su Banggood: il dispositivo è in offerta lampo ad un prezzo davvero niente male, ma utilizzando il codice sconto dedicato scende a soli 15€. In più è presente la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

