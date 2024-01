Nubia Z60 Ultra e Red Magic 9 Pro: in arrivo la versione speciale per il Capodanno Cinese

ZTE si è data decisamente da fare per i festeggiamenti dedicati all’evento più importante in patria, ossia il celebre Capodanno Cinese. Per l’occasione sono in dirittura d’arrivo Nubia Z60 Ultra e Red Magic 9 Pro, entrambi in una versione speciale chiamata Year of the Dragon Edition: ecco tutti i dettagli annunciati finora.

Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Edition: ecco la versione dedicata al Capodanno Cinese

Crediti: Nubia

Si comincia con Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Edition, variante dell’ultimo flagship del brand realizzata per il Capodanno Cinese. Il dispositivo mantiene il suo stile e la colorazione Black ma guadagna una splendida confezione a tema ed una cover protettiva rossa con una raffigurazione dorata dedicata all’anno del dragon. Sono presenti cavo, caricatore e spillo per la SIM mentre il taglio di memoria sarà di 24 GB di RAM e 1 TB di storage. L’azienda non ha ancora svelato il prezzo, che sarà annunciato il 24 gennaio (giorni dell’apertura delle vendite).

Le specifiche restano invariate, con un ampio schermo OLED da 6,8″ 1.5K a 120 Hz, lo Snapdragon 8 Gen 3, 6.000 mAh di batteria e 80W di ricarica rapida, con una potente fotocamera da 50 MP e 18 mm di lunghezza focale (accompagnata da un ultra-wide e un teleobiettivo a periscopio).

Ce n’è anche per Red Magic 9 Pro

Crediti: Red Magic

Oltre al modello Nubia ci sarà anche Red Magic 9 Pro Year of the Dragon Edition: l’azienda si è limitata a pubblicare un teaser poster, annunciando anche una nuova colorazione. Non ci sono ancora dettagli, quindi restiamo in attesa di novità. Sicuramente anche in questo caso ritroveremo le stesse specifiche: uno schermo OLED da 6,8″ Full HD a 120 Hz, luci RGB sulla scocca, una fotocamera sotto il display, l’immancabile Snapdragon 8 Gen 3, 6.500 mAh di batteria con ricarica da 80W ed un doppio modulo da 50 + 50 MP con OIS.

