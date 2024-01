Red Magic 9 Pro: arriva la nuova colorazione bianca, per il Capodanno Cinese

Continuano le versioni speciali degli ultimi dispositivi usciti, ovviamente tutte dedicate alla Festa di Primavera. Il Capodanno Cinese è uno dei momenti più importanti per il paese e per questo motivo si tratta di un evento in grade di attirare tantissimo l’attenzione. Come anticipato nei giorni scorsi, ecco fare capolini Red Magic 9 Pro White Special Edition: scopriamo le novità di questa versione aggiuntiva, insieme ai dettagli su prezzo e uscita.

Red Magic 9 Pro White Special Edition: caratteristiche e prezzo della versione per il Capodanno Cinese

Crediti: Red Magic

Come promesso, la versione di Red Magic 9 Pro dedicata al Capodanno Cinese presenta una colorazione nuova di zecca, da cui il nome White Special Edition. Il top di gamma da gaming si tinge di bianco, con una particolare cover posteriore che lascia intravedere le forme di un drago (realizzate tramite microincisione 3D); il tratto è accennato leggermente, con un’effetto finale elegantissimo. Il telefono arriva con una confezione a tema, una custodia protettiva, il caricabatterie GaN ed uno stillo per SIM.

Le specifiche tecniche sono le stesse della versione classica mentre lato memorie abbiamo un’unica configurazione da 16/512 GB. Ricordiamo che il terminale è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3 ed è alimentato da una batteria da 6.500 mAh con ricarica da 80W. Il display è un’unità OLED da 6,8″ a 120 Hz e 1.600 nit mentre per il comparto fotografico abbiamo un doppio sensore da 50 MP ed una selfie camera sotto lo schermo (da 16 MP).

Crediti: Red Magic

Il prezzo di Red Magic 9 Pro White Special Edition è di circa 753€ al cambio attuale, ossia 5.799 CNY. Le vendite in Cina partiranno il 29 gennaio e al momento non è dato di sapere se questa particolare colorazione resterà un’esclusiva per il paese (anche se pare molto probabile, visto che si tratta di un modello per il Capodanno Cinese). Vi ricordiamo che il flagship è disponibile anche in Italia.

