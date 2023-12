Red Magic 9 Pro ufficiale in Italia con fotocamera sotto il display e Snapdragon 8 Gen 3!

Il nostro paese di prepara ad accogliere il primo smartphone da gaming con l’ultimo chipset di punta targato Qualcomm, un dispositivo dal look aggressivo e futuristico, con specifiche potenti ed un sistema di raffreddamento ancora più performante. Questo è Red Magic 9 Pro, ora ufficiale in Italia: ecco tutte le novità del flagship, insieme al prezzo e alla disponibilità!

Red Magic 9 Pro debutta in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo Gaming Phone

Crediti: Red Magic

In Cina sono stati lanciati due modelli, Red Magic 9 Pro e Pro+, mentre per il mercato occidentali si è optato per un singolo dispositivo. Il realtà il nome è puramente indicativo, dato che le differenze tra i due riguardano il quantitativo di memoria e la presenza di un chip Red Core rinnovato. Comunque il nostro Red Magic 9 Pro va benissimo così: un unico dispositivo significa niente confusione ed un singolo modello a cui puntare. Per quanto riguarda lo stile, il nuovo top di gamma attinge al predecessore ma si arricchisce di elementi ancora più premium. La fotocamera posteriore è praticamente a filo con la scocca in vetro, mentre frontalmente abbiamo un Under Screen Camera di ultima generazione. Non mancano poi delle luci LED RGB sulla cover, elemento imprescindibile per un Gaming Phone.

Il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Gen 3 (supportato da RAM di tipo LPDDR5X e storage UFS 4.0), chipset che offre performance superiori sia in termini di CPU che di GPU. Il tutto è accompagnato dal chip indipendente Red Core 2, soluzione dedicata a migliorare le funzioni da gaming (la gestione dei tasti dorsali, il controllo della vibrazione, il touch e gli effetti sonori). I nuovi tasti dorsali sono ancora più precisi grazie al campionamento del tocco a 520 Hz ed occupano una superficie più ampia. L’autonomia è affidata ad una capiente batteria da 6.500 mAh con ricarica da 80W.

Crediti: Red Magic

Il display a bordo del nuovo dispositivo è un pannello OLED BOE Q9+ da 6.8″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.600 nit e campionamento del tocco a 2.000 Hz. Il vetro protettivo è un Gorilla Glass 5, perfetto per la massima resistenza. Migliora anche il raffreddamento (ICE 13) con 10 strati di dissipazione del calore, un sistema al liquido con camera di vapore con una superficie totale di 10.182 mm2 ed una mini ventola dedicata (fino a 22,000 rpm). Lato software è presente RedMagic OS 9.0, ovviamente con tutta una serie di chicche ed ottimizzazioni pensate per giocare. La fotocamera principale è un doppio sensore da 50 + 50 MP (con ultra-wide) mentre la selfie camera sotto lo schermo è un’unità da 16 MP.

Il nuovo top di gamma da gaming Red Magic 9 Pro debutta in Italia al prezzo di partenza di 649€ per la versione Sleet (12/256 GB). Ci sono poi i modelli Cyclone e Snowfall (con scocca semi-trasparente), entrambi da 16/512 GB e in vendita a 799€. Il flagship è acquistabile tramite lo store ufficiale del brand, con preordini a partire dal 27 dicembre, mentre le vendite vere e proprie avranno luogo dal 3 gennaio 2024.

