Ninkear festeggia il Natale con sconti e promozioni sui migliori laptop

Il Natale sta arrivando e tutti si affrettano ad acquistare gli ultimi regali per far felici per persone care. Se siete in cerca di un nuovo laptop, sarete allora felici di sapere che grazie alla nuova promozione di Ninkear è possibile portare a casa i migliori modelli del brand con sconti fino a 100€! Le offerte natalizie, infatti, prevedono anche la possibilità di risparmiare in base alla propria spesa.

I migliori laptop di Ninkear in offerta per Natale: approfittatene subito

Crediti: Ninkear

Da oggi 18 dicembre fino al giorno di Natale saranno attive le nuove promozioni di Ninkear che consentiranno a tutti di risparmiare sull’acquisto di un nuovo laptop: l’offerta è molto semplice, più si spende e più si risparmia! Per quest’anno, infatti, il noto produttore cinese ha deciso di aggiungere gli sconti in base alla spesa effettuata, seguendo lo schema che trovate qui sotto.

20€ di sconto su una spesa di 300€ con il codice: J74WH6NPBXE2

di sconto su una spesa di con il codice: 40€ di sconto su una spesa di 600€ con il codice: CNGTBE8MPP5J

di sconto su una spesa di con il codice: 80€ di sconto su una spesa di 900€ con il codice: AMNBZCXJK015

di sconto su una spesa di con il codice: 100€ di sconto su una spesa di 1000€ con il codice: MRW1W37P7ED9

Grazie a questi sconti, quindi, è possibile portare a casa per esempio il modello N16 Pro a soli 579.99€, che con il suo processore Intel i7 di dodicesima e display IPS da 16″ con risoluzione 2.5K 165 Hz, si propone come un vero e proprio affare nella categoria dei top di gamma. Chi invece apprezza maggiormente i dispositivi con display da 14″, il modello N14 Pro scende al prezzo di 399.99€.

Ninkear ha in serbo un’offerta davvero per tutti: se amate i convertibili, infatti, il modello N14 con display 4K Touchscreen e processore Intel N95 scende a soli 359.99€, mentre se desiderate sfruttare la potenza dei processori AMD Ryzen 7 di ultima generazione il modello A16 a soli 769.99€ è davvero un’offerta da non lasciarsi sfuggire!

Per tutte le altre promozioni di Natale vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Ninkear, per scoprire subito su quali altri prodotti è possibile risparmiare per fare un regalo a voi stessi oppure alle persone che amate, con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei.

