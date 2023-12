Huawei Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra: look discutibile, specifiche al top e c’è la data

Aggiornamento 14/12: dopo immagini e specifiche, spunta la data della serie Huawei Nova 12, la trovate nell’articolo.

Dopo il debutto del modello Nova 11 SE, canto del cigno dell’attuale generazione, il colosso tecnologico cinese sarebbe in procinto di passare alla gamma successiva della famiglia Nova. In attesa dell’uscita sul mercato, la serie Huawei Nova 12 (Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra) inizia a farsi conoscere in rete, fra specifiche e immagine render con un look bizzarro, che forse non piacerà a tutti.

Huawei Nova 12 Pro/Ultra avrà un look bizzarro, secondo questa immagine render

Crediti: Weibo

Questa non è la prima volta che si parla della serie Huawei Nova 12: nelle scorse settimane ha fatto capolino un ricco foglio delle specifiche, con tanto di immagini (anche se di bassissima qualità). Grazie a queste era possibile intuire il design dei telefoni, ma la nuova immagine render permette di dare un’occhiata più da vicino a quello che ci aspetta da Huawei Nova 12 Pro/Ultra. Ovviamente si tratta di un contenuto leak, da prendere con le pinze fino all’arrivo di materiali ufficiali.

Le immagini fronte/retro del dispositivo sembrano confermare quanto visto in precedenza, seppur con un livello di dettaglio maggiore. Similmente a Nova 11 Pro (arrivato anche in Italia), il successore presente una doppia fotocamera frontale, ma inserita in due punch hole (anziché in una “pillola”).

Il display presenta i bordi curvi mentre il retro è occupato da una tripla fotocamera dallo stile diverso dal solito, che pare una versione alternativa del modulo a bordo della gamma Nova 11. A questo giro il sensore principale è stato separato dagli altri due, incorniciato con un bordo metallico circolare; gli altri sensori sono posizionati in basso, in un modulo allungato e leggermente ovale (al cui interno trova spazio anche il flash LED). L’effetto finale non sembra elegantissimo o particolarmente armonioso, ma ovviamente i gusti sono soggettivi.

Crediti: Fixed Focus Digital @ Weibo

L’insider Fixed Focus Digital ha poi pubblicato su Weibo un inedito render del modello base Huawei Nova 12, che potrebbe differenziarsi dal modello Pro/Ultra mostrato in precedenza per un modulo della fotocamera più raccolto. I sensori non cambiano in termini di quantità, ma soltanto nella posizione: se Nova 12 Pro/Ultra metterebbe a disposizione un sensore principale isolato dagli altri due, il modello base potrebbe raccogliere tutto in un’unica isola.

Per quanto riguarda le caratteristiche, stando ai leak avremo schermo OLED curvo 1.5K a 120 Hz con protezione “ceramica” (forse Kunlun Glass), fotocamera principale da 50 MP OmniVision OV50E da 1/1.55″ con apertura variabile, un doppio modulo frontale da 60 MP e comunicazione satellitare. Per quanto riguarda le batterie, si parla di unità da 5.000, 5.100 e 5.300 mAh per i tre modelli, a differenza della stessa 4.500 mAh del trittico Nova 11.

Il tutto sarebbe guidato dal chipset Kirin 9000S, SoC particolarmente chiacchierato e controverso dato che potrebbe essere stato prodotto aggirando il ban USA e che forse su Nova 12 troverà posto in una nuova versione. La data di presentazione non è ancora ufficiale, ma si vocifera che il lancio avverrà il 26 dicembre, e si segnala che in Cina è già possibile preordinarli nei negozi Huawei.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le