Huawei Nova 11 Pro arriva in Italia con le FreeBuds 5i in regalo

La lineup di Huawei per il nostro paese continua ad ampliarsi e quest'oggi guadagna una nuova aggiunta particolarmente stilosa. Huawei Nova 11 Pro è stato lanciato in patria alcuni mesi fa ed ora è disponibile anche in Italia: ecco cosa ci aspetta dal nuovo smartphone tutto stile ed eleganza, insieme ai dettagli sul prezzo ed un'offerta lancio da cogliere al volo!

Huawei Nova 11 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo per l'Italia

Il nuovo Huawei Nova 11 Pro, ultimo modello della gamma, arriva con un design unico ed elegante: il retro ospita una scocca in pelle vegana con loghi in rilievo (nelle colorazioni Green e Black), realizzata con cura dal team di R&D. Questo ha trovato la tecnica di goffratura e la densità di disposizione ottimali per adattare perfettamente la pelle vegana alla cornice del dispositivo. La texture della pelle vegana con grana conferisce una sensazione di morbidezza al tocco con un'elevata resistenza alle cadute e all'usura.

Lo smartphone offre uno schermo OLED da 6,78″ con protezione Kunlun Glass, tecnologia Display Turbo (per massimizzare le prestazioni di visualizzazione), risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 778G con modem 4G (è presente il supporto Dual SIM LTE), accompagnato da 8/256 GB di memorie.

La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica SuperCharge Turbo 2.0 da 100W; lato software è presente l'interfaccia EMUI 13 mentre a completare il quadro abbiamo la connettività WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza (L1 + L5), NFC ed un ingresso Type-C.

Ritratti d'effetto, design in pelle vegana e le TWS Freebuds 5i gratis!

Il comparto fotografico di Huawei Nova 11 Pro è pensato per ogni esigenza. Frontalmente troviamo una doppio sensore frontale con un modulo principale Ultra Portrait da 60 MP (con ultra-wide da 100°) accompagnato da un'unità da 8 MP per ritratti ravvicinati con zoom ottico 2X e digitale fino a 5X (con possiibilità di 0,7X per i selfie di gruppo).

Il dispositivo offre la modalità Ritratto per la prima volta con tecnologia XD Portrait, in grado di risaltare ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione con una maggiore fedeltà ai colori reali e ai particolari come la struttura e il tono naturale della pelle.

La fotocamera principale offre un sensore principale Ultra Vision da 50 MP (RYYB), un modulo macro/ultra-wide da 8 MP ed un sensore di messa a fuoco laser.

Huawei Nova 11 Pro è disponibile all'acquisto in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 699,9€. In occasione del lancio è possibile ricevere in regalo gli auricolari wireless FreeBuds 5i (del valore di 99,9€), ma solo fino al 9 luglio.

