Recensione Huawei FreeBuds 5i: Audio Hi-Res e ANC che fanno davvero la differenza

Le FreeBuds 4i di Huawei sono enormemente apprezzate dagli amanti delle cuffie true-wireless, ma l'arrivo della nuova versione 5i potrebbe far vacillare anche chi ha da poco comprato il modello precedente. Design d'eccellenza, audio e funzioni al top: scoprite insieme a noi in questa recensione le nuove Huawei FreeBuds 5i!

Recensione Huawei FreeBuds 5i

Design e materiali

Il design della custodia di Huawei FreeBuds 5i è semplicemente eccezionale, sembra di avere tra le mani un piccola pietra levigata dalle onde del mare. Estremamente piacevole al tatto e alla vista nella colorazione Nebula Black che tinge di nero opaco la forma ovale della custodia, appiattita nella parte posteriore per favorire una maggiore aderenza alle superfici quando viene appoggiata orizzontalmente.

Le cuffie, invece, offrono il classico stelo allungato e gli auricolari in-ear, per una migliore aderenza al canale uditivo e una riduzione del rumore più efficace. In questo caso, il nero lascia spazio ad un grigio scuro lucido: piacevole al tatto, in grado di restituire quasi una sensazione di morbidezza. Gli auricolari sono anche dotati da magnete, per aderire alla perfezione alla custodia di ricarica una volta riposti. Gli auricolari sono certificati IP54 e quindi resistenti al sudore.

Accoppiamento e controlli

Iniziare ad utilizzare le Huawei FreeBuds 5i è davvero semplicissimo: basta aprire un coperchio della custodia di ricarica per essere accolti dal pop-up di accoppiamento su Android, oppure vederle comparire immediatamente nella schermata dei dispositivi Bluetooth delle impostazioni di iOS. Le cuffie offrono anche il supporto per la doppia connessione, in modo da cambiare rapidamente l'audio in riproduzione in base alla priorità. Una volta collegate, le cuffie verranno riconosciute automaticamente anche dall'app Huawei AI Life, di cui parleremo in seguito.

Sono ovviamente presenti le gesture touch che i tocchi precisi sul dorso degli auricolari permettono di controllare la riproduzione musicale e le chiamate in arrivo. Con un doppio tocco su un auricolare qualsiasi è possibile rispondere oppure terminare una chiamata, oppure riprodurre/mettere in pausa la musica.

Toccando e tenendo premuto uno degli auricolari, invece, è possibile rifiutare la chiamata oppure attivare/disattivare il controllo del rumore. Scorrendo verso il basso è possibile diminuire il volume, mentre con uno scorrimento verso l'alto sarà possibile aumentarlo.

Tutte le gesture sono personalizzabili, quindi è possibile impostare i comandi che più riteniamo comodi per le nostre esigenze sull'auricolare di destra, quello di sinistra oppure su entrambi.

Qualità del suono e cancellazione del rumore

Le FreeBuds 5i sono dotate di driver dinamici da 10 millimetri e diaframma polimerico per riprodurre al meglio tutte le frequenze musicali, che siano esse basse, medie oppure alte. Queste TWS sono anche certificate Hi-Res Audio con supporto LDAC, ovvero in grado di riprodurre musica in alta definizione ed adattare il suono a qualsiasi genere musicale voi vogliate ascoltare. Durante la nostra prova abbiamo potuto apprezzare come questi non siano solo semplici “claim pubblicitari” ma quanto l'audio in alta definizione possa fare la differenza durante la riproduzione del nostro brano preferito.

Ogni canzone riprodotta tramite queste cuffie ci ha permesso di ascoltare e distinguere in modo perfetto ogni singola melodia. Un risultato davvero impressionante considerando le dimensioni così ridotte per un livello di ascolto che spesso si raggiunge solo con cuffie over-ear di ben altro spessore.

Davvero impressionante anche il comparto ANC: la cancellazione del rumore fino a 42 dB è davvero efficace e può essere regolata in base alle nostre esigenze. Possiamo, per esempio, scegliere la modalità “Comodo” per ambienti e luoghi poco rumorosi quali possono essere un ufficio oppure uno studio. La modalità “Generale“, invece, ci permette di eliminare i suoni più fastidiosi in situazioni più rumorose, quali possono essere le strade affollate oppure luogo ad alta densità di persone.

La modalità più aggressiva, denominata “Ultra” ci consente di isolarci del tutto: nei luoghi meno rumorosi ci sembrerà di essere completamente soli con i nostri pensieri, mentre nelle situazioni più caotiche quale potrebbe essere una festa, il rumore sarà quasi del tutto abbattuto.

I risultati sono ottimi anche durante le telefonate: il nostro interlocutore ha sempre ricevuto una voce chiara e cristallina, mentre noi abbiamo sempre potuto ascoltare indisturbati la persona in chiamata.

Applicazione

Le FreeBuds 5i si integrano alla perfezione con l'app Huawei AI Life, dalla quale è possibile gestire tutte le impostazioni relative alle cuffie. Tramite l'app è possibile regolare la cancellazione del rumore in tre diverse intensità, oppure attivare la modalità Aware che ci consente di sentire tutti i rumori che ci circondano anche indossando le cuffie. Questa modalità in particolare, è molto utile come misura di sicurezza quando camminiamo in zone molto trafficate, per rimanere sempre all'erta per captare eventuali pericoli imminenti.

Tramite Huawei AI Life è possibile anche visualizzare lo stato di carica dei singoli auricolari e della custodia, oltre a gestire le gesture, ritrovare gli auricolari, attivare la modalità a bassa latenza ed effettuare gli aggiornamenti firmware. A tal proposito, è molto probabile che al vostro primo accoppiamento dobbiate perdere una quindicina di minuti ad effettuare il vostro primo aggiornamento firmware: una procedura semplice ed automatica, ma un po' troppo lenta.

Autonomia della batteria

Le nuove TWS di Huawei sorprendono anche per durata della batteria: l'azienda dichiara che complessivamente le FreeBuds 5i hanno un'autonomia di 28 ore (con ANC disabilitato) di riproduzione con custodia di ricarica e nelle nostra prova ci siamo andati effettivamente molto vicini. Gli auricolari offrono una batteria da 55 mAh ciascuno, mentre la custodia di ricarica arriva fino a 410 mAh. In un utilizzo generale con l'ANC disabilitato, le cuffie arrivano ad un'autonomia massima di poco più di 7 ore con singola carica. Abilitando l'ANC, invece, l'autonomia scende a circa 6 ore.

Con circa 20 minuti di ricarica rapida, inoltre, è possibile guadagnare ben 4 ore di autonomia da sfruttare eventualmente per un viaggio sui mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro (oppure università/scuola), nel caso in cui ci si fosse dimenticati di ricaricare completamente le cuffie la sera prima. Una ricarica completa delle cuffie richiede circa 1 ora, mentre portare al 100% di autonomia la custodia di ricarica richiede fino a 2 ore.

Recensione Huawei FreeBuds 5i – Prezzo e considerazioni

Le Huawei FreeBuds 5i sono un prodotto davvero eccezionale, con funzioni da top di gamma ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Le Huawei FreeBuds 5i, infatti, arrivano sul mercato al prezzo di 99.90€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete farle vostre a soli 79.90€. Non possiamo far altro che consigliare le nuove TWS dell'azienda cinese: che abbiate uno smartphone iOS, Android oppure HarmonyOS, le cuffie si integreranno alla perfezione con l'applicazione per funzionare senza alcun tipo di problema.

