Huawei Nova 11/Pro/Ultra ufficiale: mid-range con ambizioni da camera phone

Per la prima volta, la serie Nova di Huawei dà il benvenuto a un modello Ultra, con la famiglia Huawei Nova 11 che si snoda quindi in tre varianti: base, Pro e Ultra. E quest'ultimo punta molto in alto, sfoggiando un comparto fotografico con peculiarità da vero camera phone: vediamo quindi cosa portano sul piatto questi tre smartphone e cosa cambia fra l'uno e l'altro.

Huawei lancia la serie Nova 11: tutte le novità e differenze fra i modelli

Huawei Nova 11

Huawei Nova 11 ha uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz, per una scocca nelle colorazioni Green, Brilliant Black, Snowy White e Chenxy Gold, spessa 6,88 mm e dal peso di 168 grammi. Oltre a quella standard (Ordinary Glass Edition), c'è una versione più costosa con protezione Kunlun Glass. È mosso dal Qualcomm Snapdragon 778G, SoC a 6 nm TSMC con CPU Kryo 670 fino a 2,4 GHz e GPU Adreno 642L ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperCharge a 66W. Oltre ad avere una selfie camera punch-hole centrale da 60 MP, posteriormente c'è una doppia fotocamera da 50+8 MP con sensore principale RYYB, autofocus laser e ultra-grandangolare/macro.

Ecco i prezzi di Huawei Nova 11 per il mercato cinese:

128 GB: 2.499 CNY ( 330€ )

) 256 GB: 2.799 CNY ( 370€ )

) 256 GB Kunlun Glass: 2.999 CNY ( 400€ )

) 512 GB Kunlun Glass: 3.399 CNY (450€)

Huawei Nova 11 Pro

Passiamo a Huawei Nova 11 Pro, con uno schermo OLED leggermente più grande da 6,78″ 2.6K (2.652 x 1.200 pixel) sempre a 120 Hz e con PWM Dimming a 1.440 Hz. Questo perché è uno schermo curvo e non solo, perché ha anche una soluzione punch-hole a pillola che ospita una doppia selfie camera da 60+8 MP con l'aggiunta di una lente Ritratto per scattare con zoom ottico 2x e digitale 5x. Con uno spessore di 7,99 mm, integra sempre una 4.500 mAh ma con ricarica maggiorata a 100W, oltre alle colorazioni Plain Leather e Yaojin Black in ecopelle e le due Snowy White e Morning Sun Gold.

Questi sono i prezzi di Huawei Nova 11 Pro:

256 GB: 3.499 CNY ( 460€ )

) 256 GB Kunlun Glass: 3.699 CNY ( 490€ )

) 512 GB Kunlun Glass: 3.999 CNY (530€)

Huawei Nova 11 Ultra

Concludiamo con Huawei Nova 11 Ultra, la prima volta che viene introdotto un modello Ultra nella serie Nova della compagnia cinese. Il motivo di questa denominazione è da attribuire a due differenze (per il resto è uguale al Pro): il supporto alla comunicazione satellitare e alla tripla fotocamera da 50+8+2 MP con l'aggiunta di un sensore di profondità ma soprattutto un sensore principale con apertura variabile, lo stesso meccanismo di P60 Art e Mate 50 Pro.

Huawei Nova 11 Ultra è disponibile nell'unica versione da 512 GB al prezzo di 4.499 CNY, pari a circa 599€.

