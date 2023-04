Doogee V30T è la nuova aggiunta alla serie, con una cover fotocromatica

La serie V di Doogee è sempre stata caratterizzata da modelli innovativi. I dispositivi V10, V20 e V30 hanno debuttato – rispettivamente – con un termometro integrato, un design con Dual Display e il supporto eSIM, proponendo una novità in ogni generazione. E ora la compagnia cinese ha lanciato Doogee V30T, anch'esso caratterizzato da una feature inedita per il brand.

Doogee V30T: il nuovo rugged phone con scocca fotocromatica debutta in sconto

Il nuovo rugged phone è caratterizzato da una scocca realizzata con una nuova finitura: si tratta di un pannello fotocromatico con Dual Color, una soluzione setosa al tatto (resistente allo sporco e alle impronte) ma dotata di una brillantezza ispirata al manto stellare.

Oltre ad un look davvero niente male, il nuovo rugged è dotato anche di quarte qualità. Doogee V30T è mosso dal Dimensity 1080 di MediaTek, chipset realizzato a 6 nm in grado di offrire prestazioni di tutto rispetto. Lato memoria abbiamo ben 20 GB di RAM, ossia 12 GB di base e 8 GB aggiuntivi di Virtual RAM.

Il dispositivo integra uno storage da 256 GB per archiviare app, immagini, video e altri file; lo spazio è espandibile fino a 2 TB tramite micro SD. Frontalmente abbiamo uno schermo da 6,58″ di diagonale con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, rapporto in 20:9, 409 PPI e fino a 500 nit di luminosità. Il tutto è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, per la massima sicurezza.

Oltre ad essere uno smartphone resistente, Doogee V30T è anche un utile battery phone: a bordo troviamo un'unità da ben 10.800 mAh, in grado di offrire fino a 300 ore in standby, con il supporto alla ricarica rapida da 66W.

Non manca un occhio di riguardo anche al comparto fotografico, con un sensore principale da 108 MP accompagnato da un modulo ultra-wide da 16 MP ed una Night Vision Camera da 20 MP. La selfie camera è un sensore da 32 MP, posizionata all'interno di un piccolo notch a goccia.

Abbiamo poi l'NFC per i pagamenti, il Dual Frequency GPS, un lettore d'impronte laterale, speaker stereo, certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Doogee V30T debutta su AliExpress in offerta lancio: basterà riscattare il coupon presente nella pagina dedicata per ottenere lo sconto al check-out. Cliccando su “Applica Coupon”, alla fine il prezzo scenderà a 276€ (con spedizione gratis). E se volete saperne di più, date anche un'occhiata al sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il