CUBOT P80 è il budget phone definitivo: look stiloso e prezzo super!

Dopo il primo annuncio dedicato a CUBOT P80, il nuovo budget phone finalmente disponibile all'acquisto. Si tratta di un dispositivo economico, dal prezzo super accessibile, ma che non rinuncia allo stile e ad alcune caratteristiche che lo rendono parecchio interessante.

CUBOT P80 debutta su AliExpress in offerta lancio: il nuovo budget phone per tutte le tasche

Parlare di budget phone potrebbe far storcere in naso agli utenti più esigenti, sempre in cerca del modello più potente ed elegante. In realtà ormai anche gli smartphone economici si sono adeguati, con dispositivi in grado di proporre look in linea con i trend attuali. CUBOT P80 appartiene a questa categoria: si tratta di un telefono budget dallo stile ispirato, ad un prezzo super conveniente.

Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo da 6,583″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), una pannello perfetto per un'esperienza immersa sia durante la visione di film che con i giochi.

Il resto delle caratteristiche del nuovo CUBOT non hanno una piega: abbiamo un processore octa-core MediaTek, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, Android 13 (l'ultima versione dell'OS del robottino verde), una batteria capiente e perfino l'NFC per i pagamenti.

Il nuovo CUBOT P80 è stato appena lanciato su AliExpress ad un prezzo imbattibile: solo 133€, con tanto di spedizione gratis. Basterà aggiungere il dispositivo nel carrello e troverete uno sconto di poco più di 13€ direttamente al checkout. Inoltre, solo per un numero limitato di utenti (500) è possibile risparmiare utilizzando il codice CUBP80. Per maggiori dettagli potete anche dare un'occhiata al sito ufficiale del brand.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

