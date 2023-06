Google Lens si evolve e riconosce anche i rash cutanei

Google ha annunciato che grazie ad un nuovo aggiornamento l'app Lens guadagnerà nuove ed importanti funzioni. Grazie all'avanzamento tecnologico nel campo della realtà aumentata, l'app di Big G adesso è in grado di riconoscere e diagnosticare rash cutanei e malattie della pelle, fornendo di conseguenza le informazioni necessaria per una corretta identificazione.

Google Lens potrà riconoscere e fornire informazioni su rash cutanei e malattie della pelle

Grazie al nuovo aggiornamento di Google Lens, inquadrando la zona della pelle che crediamo possa essere irritata da un eventuale rash o malattia, l'app potrà riconoscere quale delle tante patologie legati alle cute potrebbero affliggere la zona fotografata. Contemporaneamente, l'applicazione mostrerà i risultati di ricerca inerenti che potranno aiutarci nell'identificazione dell'irritazione.

Oltre ai rash cutanei, il nuovo Google Lens è in grado di riconoscere anche eventuali sfoghi sulle labbra, linee sospette sulle unghie e la perdita dei capelli. La compagnia statunitense, ovviamente, ci tiene a specificare che le informazioni che in questo caso vengono fornite da Lens non sono da ritenersi un parere medico e di conseguenza è sempre meglio consultare un dottore per i giusti consigli ed una diagnosi corretta.

Google Lens è disponibile sia su Android che su iOS (tramite l'app Google) e può essere scaricata attraverso i link sottostanti.

Android – DOWNLOAD

– DOWNLOAD iOS – DOWNLOAD

