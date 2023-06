Perché migliaia di pagine Reddit sono irraggiungibili

Da qualche giorno, se siete soliti utilizzare Reddit vi sarete sicuramente accorti del blackout di migliaia di pagine, non più raggiungibili in quanto diventata una “comunità privata“. Se il vostro subreddit preferito non è più leggibile non è perché i loro moderatori sono improvvisamente impazziti bensì si tratta di una protesta contro le nuove direttive della compagnia, che hanno deciso di far pagare l'utilizzo delle API.

Continua il blackout delle pagine Reddit e la protesta contro le mosse della società

La mossa del CEO Steve Huffman è stata giustificata con la volontà di bloccare l'utilizzo di Reddit per l'allenamento per i sistemi d'intelligenza artificiale, proprio come avvenuto nel caso di GPT da parte di OpenAI. Fondata nel 2005, in questi 17 anni è stata postata una quantità spropositata di informazioni sulla piattaforma, il ché la rende una “preda” ideale per creare chatbot in grado di rispondere alle domande degli utenti. Ma la mossa non è andata giù alla community di Reddit, specialmente coloro che erano soliti usare il social tramite app di terze parti come Apollo, che si è trovato costretta a chiudere: con un costo di 0,24$ ogni 1.000 utilizzi delle API, mantenerle significherebbe spendere oltre 20 milioni di dollari l'anno; e assieme ad Apollo anche altre app di terze parti come RIF, ReddPlanet e Sync si troveranno costrette a fare lo stesso.

In segno di protesta, quindi, oltre 8.000 Subreddit sono stati oscurati, un'iniziativa che inizialmente sarebbe dovuta durare 48 ore ma che adesso sta proseguendo fino a data indefinita. Il CEO di Reddit ha cercato di minimizzare il problema internamente all'azienda, affermando che prima o poi il blackout si concluderà e che comunque non sta avendo un impatto economico significativo. Quello che è certo è che coloro che sono soliti fare ricerche su Google aggiungendo la parolina magica “Reddit” per trovare risposte da parte di persone reali, e non da guide online il cui primo scopo è quello di soddisfare la SEO di Google anziché le necessità di chi legge, avranno non pochi fastidi.

