Gli smartwatch Samsung avviseranno in caso di problemi cardiaci

Non solo Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9: al prossimo evento Unpacked ci saranno anche i nuovi Samsung Galaxy Watch 6, che porteranno con sé un'importante novità per i problemi cardiaci. Se in molti acquistano uno smartwatch è anche per monitorare il proprio stato di salute, potendo avere sempre al polso un cardiofrequenzimetro. Con il passare degli anni, questi orologi stanno diventando sempre più evoluti grazie all'affinamento dei sensori, e con la prossima linea Watch 6 gli utenti sapranno in tempo reale la presenza di eventuali anomalie.

I possessori di smartwatch Samsung potranno sapere se hanno problemi cardiaci in corso

Samsung ha ufficialmente annunciato che a breve renderà disponibile la funzionalità Irregular Heart Rhythm Notification, che tramite l'app Samsung Health Monitor informerà gli utenti in caso di irregolarità cardiache. Utilizzando le modalità di monitoraggio della pressione sanguigna e dell'elettrocardiogramma, gli smartwatch Samsung potranno rilevare e notificare la presenza di fibrillazione atriale.

Dopo aver ricevuto l'approvazione dal Ministero coreano per la sicurezza alimentare e farmaceutica e successivamente dalla Food and Drug Administration americana, la feature verrà introdotta dall'estate 2023, quasi sicuramente contemporaneamente al lancio della serie Samsung Galaxy Watch 6 e dell'aggiornamento One UI 5 Watch, ma dovrebbe essere espansa anche ai modelli delle serie Watch 5 e 4. Tuttavia, inizialmente sarà disponibile soltanto in 13 paesi: Argentina, Azerbaigian, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Corea e Stati Uniti. Mancano molti paesi principali, fra cui l'intera Europa (e l'Italia), i quali dovranno attendere ulteriormente prima che venga resa disponibile.

