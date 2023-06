UWANT U200 spazza, lava, si pulisce ed asciuga da solo e costa quasi 180€ in meno!

Anche se il periodo delle pulizie di primavera è terminato, questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia anzi, tutt'altro. Perché sprecare tempo ed energie quando è possibile fare affidamento su un robot aspirapolvere di ultima generazione, magari ad una soluzione premium ma proposta a prezzo conveniente? UWANT U200 è la nuova soluzione top del brand ed ora debutta su Geekbuying in offerta lancio in flash sale e con codice sconto, ovviamente senza rinunciare all'immancabile spedizione EU (gratuita)!

Codice sconto UWANT U200: il nuovo robot aspirapolvere premium debutta su Geekbuying

Potente e stiloso, con una dock di svuotamento caratterizzata da un look futuristico: questo è UWANT U200, il nuovo robot aspirapolvere premium tutto energia. Il dispositivo è accompagnato da una dock con una capienza da circa 3 litri (per una durata fino a 60 giorni, inoltre è presente anche un serbatoio per l'acqua pulita da 4 litri); inoltre funge anche da lavapavimenti grazie al doppio mop rotante fino a 180 giri al minuto.

Il robottino si pulisce da solo al termine di ogni sessione ed è possibile sfruttare la funzione di lavaggio dei mop con acqua a 60°C ed asciugatura tramite aria calda con ioni negativi. UWANT U200 ha una potenza di aspirazione di 5.000 PA, un'autonomia fino a 180 minuti, sensori per la scansione intelligente degli ambienti, controlli smart tramite app e si integra con Alexa e Google Assistant.

Il nuovo robot aspirapolvere con dock di svuotamento UWANT U200 debutta su Geekbuying ed è subito in offerta lancio con codice sconto: il prodotto costa 747.75€ ma viene proposto al 15% in meno. Inoltre è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo utilizzando il coupon dedicato e pagando con PayPal: in questo modo il prezzo scende a circa 574€, con un risparmio intorno ai 180€! Un'occasione top e, ovviamente, con l'immancabile spedizione gratis dall'Europa.

