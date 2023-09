Huawei Nova 12 Pro avrà specifiche al top con il chipset più controverso di sempre

Mentre tutta l'attenzione è focalizzata sulla nuova serie Mate 60, sembra che il colosso tecnologico cinese abbia in serbo anche altre sorprese per quest'anno. Sono trapelati i primi dettagli di Huawei Nova 12 e 12 Pro, due dispositivi di fascia medio altra caratterizzati da un design elegante e la presenza del processore più controverso di sempre!

Huawei Nova 12 e 12 Pro quasi senza segreti: trapelano le prime specifiche e il possibile design

Crediti: Weibo

Le primi indiscrezioni in merito alla serie Huawei Nova 12 arrivano da Weibo e ovviamente vanno prese con le dovute precauzioni. Il look degli smartphone si discosta da quello della gamma Nova 11 (ricordiamo che il modello 11 Pro è arrivato anche in Italia), con un sensore principale di grandi dimensioni posizionato in alto, seguito da altre due fotocamere con flash LED (inserite in un modulo elevato rispetto alla scocca). Il modello base ha una singola selfie camera mentre la versione Pro adotta una fotocamera frontale doppia (in due punch hole).

In base ai leak entrambi gli smartphone avrebbero uno schermo con bordi curvi, refresh rate a 120 Hz ed un pannello protettivo Kunlun di seconda generazione. Per quanto riguarda Nova 12 si tratterebbe di un telefono di fascia media mosso dal Kirin 830, SoC inedito in arrivo (pare) entro la fine del 2023; per la batteria si vocifera di un'unità da 4800 mAh con ricarica da 88W. Nel foglio delle specifiche si legge anche della comunicazione satellitare, presente anche a bordo del fratello maggiore. Per il comparto fotografico si legge di un triplo modulo da 50 + 12 + 8 MP con ultra-wide ed un teleobiettivo. La selfie camera sarebbe invece un'unità da 60 MP, sempre con ultragrandangolare.

Nova 12 Pro con specifiche al top

Crediti: Weibo

La vera sorpresa è rappresentata da Huawei Nova 12 Pro: il dispositivo si atteggia a top di gamma con il Kirin 9000S, lo stesso chipset di Mate 60, 60 Pro, 60 Pro+, 60 RS Ultimate e Mate X5. Si tratta di un SoC particolarmente controverso e chiacchierato: il colosso tech cinese non lo ha ancora presentato ufficialmente nonostante segni il ritorno del brand nel settore della connettività 5G. Secondo varie voci il chipset sarebbe stato prodotto aggirando il ban USA.

Il resto delle specifiche vede una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 100W ed una fotocamera principale da 50 + 50 + 12 MP con teleobiettivo e ultra-wide. Rispetto al modello base ci sarebbe una dual camera frontale, sempre da 60 MP ma accompagnata da un secondo sensore. Nel foglio delle specifiche del modello Pro si legge della presenza di un'apertura variabile in 10 fasi; non è chiaro se si tratti di una funzione software oppure di un obiettivo fisico con questa peculiarità (presente con la gamma Mate 60).

C'è anche il possibile prezzo

Il prezzo di partenza della famiglia Huawei Nova 12 dovrebbe essere di circa 388€ al cambio attuale (2.999 CNY). Tuttavia al momento non ci sono dettagli precisi sulle varie configurazioni e mancano anche informazioni sul periodo d'uscita.

