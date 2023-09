iPhone 15 Pro Max: la fotocamera conquista il podio di DxOMark

È arrivato quel momento dell'anno: quello in cui il team di DxOMark mette alla prova la fotocamera del nuovo iPhone 15 Pro Max. Uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico, introducendo il tanto richiesto teleobiettivo periscopiale presente da anni sulle controparti Android. Ma l'esperienza fotografica passa per tutti e tre i sensori a disposizione, sia che si parli di foto che video: vediamo come se l'è cavata.

Seconda posizione per la fotocamera di iPhone 15 Pro Max: la valutazione di DxOMark

Crediti: DxOMark

Prima di tutto, ecco come si compone il modulo fotografico di iPhone 15 Pro Max:

Primario 24 da 48 MP f/1.78, sensore da 1/1.28″, pixel da 1.22 µm, Dual PDAF, Sensor-shift OIS

f/1.78, sensore da 1/1.28″, pixel da 1.22 µm, Dual PDAF, Sensor-shift OIS Ultra-grandangolare 13 mm da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.55″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, FoV di 120°

da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.55″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, FoV di 120° Teleobiettivo periscopiale 120 mm da 12 MP f/2.8, pixel da 1.12 µm, Dual PDF, 3D Sensor-shift OIS, zoom ottico 5x

f/2.8, pixel da 1.12 µm, Dual PDF, 3D Sensor-shift OIS, zoom ottico 5x Sensore LiDAR

Fra hardware e software, iPhone 15 Pro Max è riuscito a ottenere la seconda posizione su DxOMark, con un punteggio di 154 punti che lo classifica subito sotto al leader Huawei P60 Pro. Le foto realizzate col modello Pro Max del melafonino di ultima generazione restituiscono risultati da primo della classe nell'esposizione, gestita ottimamente sia di giorno che di notte, così come in colore e HDR, tonalità della pelle, illuminazione e contrasto dei volti, dettagli e bokeh. Lo smartphone si conferma un punto di riferimento nella fotografia di ritratti, così come nella velocità di scatto, la cui istantaneità permette di catturare l'attimo senza paura di sfocature.

In modalità Notturna, già la serie 14 aveva il sensore da 48 MP con Pixel Binning a 12 MP, ma su iPhone 15 Pro Max è stata migliorato il rapporto fra dettagli e rumore, con risultati migliori sia per foto che video. E anche nella videografia, lo smartphone ottiene i punteggi migliori per esposizione, gestione cromatica e del rumore e per la stabilizzazione.

Ecco quindi come si aggiorna la classifica top 10 dei migliori smartphone per la fotocamera secondo DxOMark:

156 – Huawei P60 Pro 154 – Apple iPhone 15 Pro Max 153 – OPPO Find X6 Pro 152 – Honor Magic 5 Pro 150 – OPPO Find X6 149 – Huawei Mate 50 Pro 147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate 146 – Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 143 – Huawei P50 Pro 141 – Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

