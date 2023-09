Le vendite di pieghevoli Samsung stanno per segnare un record storico

Febbraio 2019: pochi giorni prima del MWC di quell'anno, Samsung presentava il primo di una serie di smartphone pieghevoli che i consumatori in tutto il mondo hanno rapidamente acquistato e apprezzato. Al punto che le vendite delle sue serie Galaxy Z Fold e Z Flip sono riuscite a superare quelle della storica (ma ormai defunta) serie Note, dando ragione alla compagnia sud-coreana. Vendite che sono riuscite persino a fare breccia in Cina, un mercato dove, al contrario del resto del mondo, Samsung è praticamente assente causa l'alta competitività dei brand locali.

Gli smartphone pieghevoli Samsung saranno i primi a sorpassare quota 10 milioni di vendite

Nonostante le difficoltà della crisi economica, a più riprese vi abbiamo parlato di come i prodotti premium stiano comunque mantenendo buoni volumi di vendite. E fra questi rientrano proprio Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, che secondo i media coreani starebbero per superare quota 10 milioni di vendite. Sarebbe la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, superando dell'8-10% i risultati di mercato degli scorsi modelli Z Fold 4 e Z Flip 4.

Ancora una volta, sarebbe il più economico flip phone a raccogliere il maggior numero di preferenze: di questi numeri, il 60-65% sarebbe merito di Z Flip 5, mentre il restante 30-35% di Z Fold 5. Non mancherebbero difficoltà, però, con la compagnia che avrebbe ordinato 1 milione in meno di componenti per i suoi pieghevoli rispetto ai 12-13 milioni inizialmente preventivati. Le stime prevedevano che le vendite sarebbero potuto aumentare in concomitanza con la festa coreana Chuseok, ma così non è avvenuta a causa della recessione economica.

Il superamento dei 10 milioni di vendite è un importante traguardo, ma questo rallentamento potrebbe aver spinto Samsung a cambiare i suoi piani per il lancio della serie Galaxy S24. Per la prima volta in molti anni, infatti, l'azienda avrebbe deciso di lanciare i suoi top di gamma annuali prima del previsto.

