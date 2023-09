Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: Samsung ne anticiperà il lancio

Ogni produttore tende ad avere le sue finestre di lancio: Apple presenta i nuovi iPhone a settembre, Xiaomi lancia i suoi top di gamma a dicembre e Samsung a febbraio. Tuttavia, può capitare che queste date vengano modificate per assecondare l'andamento di mercato, e sarebbe questo il caso della serie Samsung Galaxy S24, il cui debutto sarebbe in anticipo rispetto al solito.

La presentazione di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra avverrà prima del previsto

Lo dico su Weibo il noto leaker Ice Universe, indicando il mese di gennaio 2024 come quello in cui verranno ufficialmente presentati Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. Se si prendono in esame gli ultimi dieci anni, la maggioranza dei flagship Samsung è stata presentata durante febbraio, a volte in concomitanza col MWC di Barcellona: S23, S22, S20, S10, S9, S7 ed S5. Le uniche eccezioni sono le serie S8, S6 ed S4, presentate invece a marzo, e infine S21, l'unica ad aver esordito a gennaio.

Solitamente, queste modifiche possono dipendere da vari motivi, fra cui la concorrenza degli altri produttori. Nel caso di Apple non sono previste novità, con la serie iPhone 15 che verrà annunciata nel solito periodo, mentre in quello di Xiaomi la serie 14 dovrebbe debuttare molto prima del previsto. Questo anche perché Qualcomm annuncerà prima lo Snapdragon 8 Gen 3 rispetto a Gen 2 e Gen 1, e questo permetterà ai vari produttori Android di anticipare le tempistiche.

