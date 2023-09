Samsung ha vinto la scommessa: i pieghevoli superano le vendite della serie Note

Nel 2020 Samsung ha cancellato la serie Galaxy Note, una mossa azzardata che ha suscitato non poche critiche da parte degli utenti più affezionati. Tuttavia con l'aumentare delle dimensioni degli schermi nei modelli Ultra e la diffusione degli smartphone pieghevoli hanno convinto il colosso tecnologico asiatico a prendere una strada nuova. A quanto pare Samsung aveva ragione: le vendite di Galaxy Z Fold e Z Flip hanno superato la serie Note in Europa, secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia.

Le serie Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip hanno venduto più della gamma Note in Europa

Il 2021 non ha visto l'uscita di nessun nuovo modello della famiglia Samsung Galaxy Note, fino alla conferma della cancellazione. Gli utenti in cerca di un dispositivo con caratteristiche simili possono ormai fare affidamento sui modelli S Ultra mentre chi cerca qualcosa di più alternativo ha solo l'imbarazzo della scelta, tra i dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold e Z Flip (arrivati alla quinta incarnazione). Abbiamo già sottolineato quanto questa sia stata una mossa azzardata, ebbene oggi arriva la conferma: Samsung ha vinto la scommessa e non solo è riuscita a reintegrare gli amanti della gamma Note, ma è anche stata in grado di creare una nuova fetta di mercato, quella dedicata ai modelli pieghevoli.

Durante la conferenza Samsung dedicata a IFA 2023 (la fiera di Berlino partirà domani), Benjamin Braun – Chief Marketing Officer – ha affermato che ormai le vendite annuali dei dispositivi pieghevoli hanno superato la serie Note in Europa. Inoltre, secondo esperti del settore, quest'anno i pieghevoli del brand supereranno le 10 milioni di unità vendute a livello globale (includendo sia i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 che i precedenti modelli). Tra gli ultimi due pieghevoli della casa asiatica, quello di maggior successo in Europa sarebbe proprio il Flip Phone di quinta generazione (il preferito dagli utenti, specialmente nelle clorazioni Graphite e Mint).

