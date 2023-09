Samsung Food è la nuova app AI che insegna a cucinare | Download

Domani inizierà ufficialmente la conferenza IFA 2023 di Berlino, ma in queste ore stanno già arrivando i primi annunci, come nel caso di Samsung Food. È una nuova app che si basa sull'intelligenza artificiale per dare dare consigli e proporre ricette, il tutto in simbiosi con l'ecosistema degli elettrodomestici SmartThings.

Samsung Food: arriva a IFA 2023 la nuova app che mischia cucina e intelligenza artificiale

Crediti: Samsung

Con oltre 160.000 ricette disponibili (grazie all'acquisizione di Whisk nel 2019), Samsung Food incorpora un assistente il cui compito è quello di far scoprire nuove ricette e realizzarle su misura sulla base di gusti e stile di vita degli utenti. È possibile pianificare i pasti e creare piani di alimentazione in combo con i dati racconti dall'app Samsung Health, creare liste della spesa automatiche e ordinare ingredienti online.

Samsung Food è disponibile anche in Italia e potete scaricarla sia per dispositivi Android che su iOS:

Scarica Samsung Food | Play Store | App Store

