La fotocamera di vivo X100 Pro+ sfiderà quella di Xiaomi 13 Ultra

È pressoché certo che vivo X100 Pro+ entrerà a far parte della lista degli smartphone dotati di fotocamera con sensore da 1″-type, ma la compagnia cinese non si fermerà lì. Grazie ai teaser ufficiali, conosciamo già molte delle sue caratteristiche tecniche, ma mancavano dei dettagli piuttosto importanti che probabilmente vivo voleva mantenere come sorpresa ma che sono stati anticipati dai leak in rete.

vivo X100 Pro+ vuole essere uno dei camera phone di riferimento del settore mobile

vivo X100 Pro+ sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3: non che ci fossero dubbi, stiamo pur sempre parlando del top di gamma più premium dell'azienda. Sarà accompagnato da memorie di tipo LPDDR5X e UFS 4.0, una configurazione estremamente potente per uno schermo da 6,78″ a 120 Hz con sensore ID a ultrasuoni al di sotto e certificazione IP68.

Il leaker conferma la presenza del Sony IMX989 a bordo dello smartphone, lo stesso sensore che abbiamo visto in precedenza sui vari Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro ma anche lo stesso vivo X90 Pro/Pro+. A questo giro ci sarà una novità, però, cioè l'utilizzo di lente con apertura variabile come su Xiaomi 13 Ultra. Sul camera phone Xiaomi la lente è di tipo f/1.9-4.0, ma non è dato sapere se i livelli saranno gli stessi anche nel caso di vivo; ricordiamo che nel mentre è stato lanciata la serie Huawei P60, che può vantare un'apertura variabile non a 2 ma a 10 step (f/1.4-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8-3.2-3.5-4.0). Tuttavia, questo tipo di lenti occupano più spazio rispetto a quelle tradizionali, e con un sensore 1″-type potrebbe essere necessario rimanere a 2 step per non aumentare gli ingombri.

Ad accompagnare il sensore principali ci saranno poi un ultra-grandangolare Sony IMX598 da 50 MP, un teleobiettivo 2x IMX758 da 50 MP e il nuovo teleobiettivo periscopiale da 200 MP (anche se si vocifera che in realtà potrebbe essere un 50 MP con Pixel Binning). Non finisce qui, perché a gestire il tutto ci sarà il nuovo ISP vivo V3 con 4K Portrait Video, e la collaborazione con Carl Zeiss andrà avanti con l'utilizzo di lenti Vario-Apo-Sonnar con rivestimento anti-riflesso Zeiss T* di tipo Multi-ALD.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le