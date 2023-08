Odiate le cornici? Samsung prepara il display veramente full screen

Di tanto in tanto, Samsung vuole ricordare al mondo che è dalle sue fabbriche che escono molte delle tecnologie che vengono apprezzate dal pubblico, anche sui prodotti dei competitor. Nel settore dei semiconduttori non sta andando bene, con perdite miliardarie che affliggono i bilanci e la compagnia che si è vista costretta ad affidarsi ai microchip Qualcomm per la serie S23. Va meglio nel segmento dei display, e proprio per questo alla conferenza Display Business Forum 2023 ha mostrato di cosa è capace.

Samsung presenta la tecnologia All-Around Full Screen

Samsung viene spesso criticata dagli addetti ai lavori, in particolar modo dal leaker Ice Universe, per non avere display all'altezza della competizione nonostante sia lei a produrli per le varie Xiaomi, OPPO ed Apple. Mentre Xiaomi 13, iPhone 14 e OPPO Find X6 sfiorano o superano i 2.000 nits, S23 Ultra non va oltre i 1.750 nits (ma vanta una migliore efficienza energetica). C'è poi la questione del PWM Dimming, con gli smartphone Samsung che tendono ad affaticare di più la vista rispetto a quelli di altri brand. E poi le cornici, da sempre elemento di discussione nella community: dopo averle ridotte per anni usando display curvi, Samsung sta tornando ai display piatti ma compagnie come Xiaomi, OPPO ed Apple riescono ad avere cornici più sottili.

Ma alla recente conferenza di settore è stata presentata la tecnologia All Around Full Screen, con un'immagine render che ci mostra uno smartphone totalmente privo di cornici e con lo schermo curvo su tutti i lati. Un traguardo raggiunto tramite l'adozione della laminazione 3D del pannello e che si presta a funzionalità come il controllo della luminosità dai bordi, in una maniera probabilmente simili a quanto avveniva su Huawei Mate 30 Pro.

Si parla anche di fotocamera sotto al display (nonostante nell'immagine si veda una selfie camera punch-hole centrale), elemento imprescindibile per avere un'esperienza veramente a tutto schermo. La tecnologia UPC (Under Panel Camera) offre una trasmittanza migliorata del 50% e una struttura ottimizzata per i pixel che si trovano davanti al sensore fotografico. Finora l'abbiamo vista utilizzare esclusivamente sui pieghevoli Z Fold, che sia arrivato il momento di portarla anche altrove?

