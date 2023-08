Moto G54 rivelato in anteprima: immagini e specifiche

Prima abbiamo conosciuto Moto G14, e adesso Moto G54 sta per rinnovare ulteriormente la proposta nella fascia economica degli smartphone da parte di Motorola. Sin dalla sua creazione, la serie G si è saputa conquistare una certa fetta di appassionati, anche se nel corso degli anni la compagnia ha perso un po' la bussola, recuperando comunque consensi negli ultimi anni.

Motorola sta per lanciare Moto G54: ecco come sarà fatto, grazie alle immagini render

Crediti: evleaks Crediti: evleaks Crediti: evleaks

Rispetto al suo predecessore, Moto G54 non cambia granché le carte in tavola, mantenendo un'estetica piuttosto similare se non quasi identica, a eccezione di qualche piccola modifica come la disposizione del flash LED nel modulo fotocamera.

Le immagini non sono purtroppo accompagnate anche da specifiche tecniche, pertanto non sappiamo ancora quali saranno le novità nella scheda tecnica di Moto G54. Sulla base di quanto trapelato in precedenza, sappiamo che dovrebbe avere uno schermo da 6,5″ Full HD+ in 20:0 a 120 Hz, lettore ID laterale, memorie da 8/256 GB con microSD, batteria da 5.000 mAh, connettività 5G, speaker stereo Dolby Atmos con Moto Spatial Sound, Android 13, fotocamera principale da 50 MP con OIS e Quad Pixel e selfie camera da 16 MP.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le