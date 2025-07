In campeggio come a casa con le Power Station FOSSiBOT e Ampace, da meno di 400€

Non restare mai più senza energia con la gamma di Power Station FOSSiBOT e Ampace, soluzioni affidabili e potenti per ogni tua esigenza, dal campeggio alle emergenze domestiche. Le migliori stazioni dei due brand sono in offerta su Geekmall con i saldi estivi: ogni occasione è imperdibile grazie al codice sconto dedicato e alla spedizione rapida (e gratuita) direttamente dall’Europa.

I saldi tech di Geekmall continuano anche per il mese di luglio, con le Power Station FOSSiBOT e Ampace

Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F3600 Pro è un vero gigante dell’energia. Con una capacità espandibile da 3.840 Wh fino a 11.520 Wh (con l’aggiunta di due pacchi batteria, venduti separatamente) e un’uscita CA di 3.600W, può alimentare il 99,99% degli elettrodomestici, inclusi quelli più energivori.

La ricarica completa avviene in soli 1,5 ore combinando l’alimentazione AC e quella solare (fino a 4.200W in entrata); la durata di oltre 6.500 cicli di ricarica garantisce anni di utilizzo stabile nel corso del tempo.

Dotato di 13 porte di uscita, UPS integrato da 2.500W con tempo di commutazione inferiore a 10 ms, controllo tramite app e ruote con maniglia retrattile per facile trasportabilità, è ideale per viaggi e campeggio, backup domestico o uso professionale all’aperto.

Per un equilibrio tra potenza e portabilità, FOSSiBOT F2400 offre 2.048 Wh di capacità e 2.400W di potenza in uscita. La sua ricarica ultra rapida lo porta al 100% in appena 1,5 ore con AC e ricarica solare (fino a 1.600W).

Con oltre 3.500 cicli di ricarica, 13 porte di uscita, funzione UPS e manopola per regolare la potenza in ingresso su 5 livelli, è perfetto per attività all’aperto come campeggio e caravanning, e come fonte di alimentazione di backup per la casa. Supporta anche il controllo tramite app per smartphone.



FOSSiBOT F1200 è il compagno ideale per l’outdoor. Compatto e leggero (solo 11,5 kg), offre una capacità di 1.024 Wh e 1.200W di potenza continua. Si ricarica allo 0-80% in soli 49 minuti (con ricarica AC da 1.000W) e vanta oltre 4.000 cicli di ricarica.

Con 7 porte di uscita, funzione UPS e funzionamento a bassa rumorosità (solo 60 dB anche a piena potenza), è perfetto per il campeggio, i viaggi in camper e l’alimentazione di piccoli elettrodomestici.

Infine, Ampace Andes 1500 si distingue per la sua longevità e silenziosità. Con 1.462 Wh di capacità e 2.400W di uscita (con un picco di 3600W per carichi resistivi), offre oltre 6.000 cicli di ricarica, equivalenti a un utilizzo quotidiano fino a 16 anni.

La ricarica è fulminea grazie alla tecnologia A-Boost: 55 minuti per una carica completa da rete elettrica. Leggero (16,5 kg) e silenzioso (30 dB in modalità Sleep), resiste a temperature estreme da -20°C a 45°C e include 13 porte di uscita, modalità UPS con risposta inferiore a 0,02 secondi e controllo intelligente tramite app via WiFi e Bluetooth. L’ideale per campeggio, viaggi in camper o backup di emergenza

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.