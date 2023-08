Moto G84 sta arrivando: il sito ufficiale svela quasi tutto

Dopo le indiscrezioni targate Evan Blass (uno dei leaker più affidabili sulla piazza), il nuovo mid-range di Motorola diventa tangibile. Moto G84 è stato confermato ufficialmente, ha una data di presentazione ed il sito ufficiale ha svelato già numerosi dettagli del prossimo dispositivo della gamma.

Moto G84: immagini e specifiche dal sito ufficiale, a pochi giorni dal debutto

Crediti: Motorola

Come anticipato in precedenza, è passato oltre un anno dal rilascio dell'ultimo modello della serie G8x ma ora sembra che la compagnia sia pronta al rimpolpare la gamma. La data di presentazione di Moto G84 è fissata per il 1° settembre ma nel frattempo arrivano varie anticipazioni dai canali ufficiali. Il dispositivo segue la scia dei Motorola di quest'anno, con un modulo fotografico rettangolare; frontalmente trova spazio uno schermo pOLED da 6,5″ con risoluzione Full HD+, profondità colore a 10 bit e refresh rate a 120 Hz. È presente un punch hole centrale, contenente una selfie camera da 16 MP.

Crediti: Motorola

Il resto del comparto fotografico si affida ad un sensore da 50 MP con apertura f/1,88 e OIS, accompagnato da un obiettivo ultra-wide e macro da 8 MP. Il cuore di Moto G84 è lo Snapdragon 695, supportato da 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Il tutto è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica rapida da 30W; lato software è presente Android 13 (tramite MyUX), ma l'azienda ha già confermato l'upgrade ad Android 14 e ha promesso tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Crediti: Motorola

Il nuovo mid-range sarà acquistabile nelle colorazioni Marshmallow Blue, Midnight Black e Viva Magenta; non mancheranno chicche come la certificazione IP54, un ingresso mini jack da 3,5 mm e speaker stereo con Dolby Atmos. Come anticipato poco sopra, la presentazione di Moto G84 avverrà il 1° settembre in India, ad un prezzo (si ipotizza) inferiore ai 270€ al cambio attuale. Il predecessore è arrivato anche in Italia quindi è probabile che anche il nuovo modello debutterà alle nostre latitudini.

