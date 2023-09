XGIMI HORIZON Ultra a IFA 2023: è il primo proiettore 4K a lungo raggio con Dolby Vision

La fiera di Berlino è l'occasione perfetta per scoprire il meglio dei prodotti tech del momento, con tantissime proposte da una miriade di categorie. Il palcoscenico ideale per XGMI, azienda specializzata nel settore dei proiettori e laser TV che conosciamo bene. Il nuovo XGIMI HORIZON Ultra è il primo e unico proiettore a lungo raggio con supporto Dolby Vision al mondo, fresco di lancio a IFA 2023: ecco tutte le novità e il prezzo per l'Italia!

XGIMI HORIZON Ultra ufficiale a IFA 2023 | Caratteristiche e prezzo

Crediti: XGIMI

Dopo l'ottimo modello HORIZON Pro, XGIMI alza ulteriormente l'asticella della qualità con un nuovo proiettore smart premium. XGIMI HORIZON Ultra porta il cinema a casa tua, con il supporto Dolby Vision e non solo. Il dispositivo è il primo proiettore del brand a integrare la tecnologia Laser-LED Dual Light, un sistema ibrido che combina luce laser e LED. Il mercato dei proiettori utilizza da tempo una di queste due tipologie di sorgenti, scendendo tuttavia a compromessi con i difetti di ciascuna pur di sfruttare i vantaggi che offrono singolarmente.

Dual Light, invece, permette a HORIZON Ultra di sfruttare il meglio di entrambe le tecnologie per creare uno spettro naturale continuo con una gamma di colori ultra ampia, una luminosità elevatissima e una colorimetria estremamente precisa. Questo nuovo sistema vanta 2300 ISO Lumens, offrendo il display più luminoso di XGIMI fino ad oggi, con un aumento del 77% rispetto al modello HORIZON Pro; il tutto con una copertura della gamma cromatica DCI-P3 superiore al 95,5% e di quella Rec.709 superiore del 99,9%, con un'accuratezza media di △E≈1.

La compagnia ha aggiunto anche la tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0), un sistema di calcolo ottico aggiornato a livello di software e hardware, finora incorporato solo nei proiettori destinati alle sale cinematografiche e ai mercati di lusso. ISA 3.0 di XGIMI effettua regolazioni dinamiche dell'ambiente di visione, per garantire sempre la migliore qualità dell'immagine. Inoltre, comprende un sistema Dynamic Iris per la regolazione della luminosità e del contrasto, un modulo di regolazione dinamica del colore e uno zoom ottico automatico per un ridimensionamento dello schermo senza compromessi. Insieme, i tre innovativi miglioramenti hardware forniscono un sistema di elaborazione ottica di precisione che può cambiare in tempo reale. ISA 3.0 include anche la funzione Wall Color Adaption che regola automaticamente la luminosità e i toni per ottimizzare lo schermo in base al colore della parete su cui viene proiettata l’immagine.

Infine, XGIMI HORIZON Ultra è il proiettore perfetto anche per gli amanti del gaming: dispone di una nuovissima modalità di gioco con bassa latenza di livello professionale (18 ms), supporta il 4K a 60Hz ed è grado di proiettare un’immagine fino a 200″.

Il nuovo XGIMI HORIZON Ultra debutta oggi a IFA 2023 ma è subito disponibile all'acquisto al prezzo di 1.899€, sia tramite lo store ufficiale che su Amazon (attualmente in fase di preordine, con spedizione dal 15 settembre).

