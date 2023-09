Moto G84 ufficiale: nuovo mid-range, ma dove sono le novità?

Dopo le indiscrezioni targate Evan Blass (uno dei leaker più affidabili sulla piazza), Motorola ha presentato ufficialmente il nuovo Moto G84. Il nuovo mid-range era già trapelato nelle scorse settimane, anche perché al contrario degli altri modelli della serie G manca un capitolo G83. Per il modello precedente, infatti, bisogna tornare al 2022 e al lancio di Moto G82: ma quali sono le novità del nuovo capitolo?

Moto G84 ufficiale: ecco le novità per la fascia mid-range da parte di Motorola

Crediti: Motorola

Design e display

Moto G84 segue la scia dei Motorola di quest'anno, con un modulo fotografico rettangolare; frontalmente trova spazio uno schermo con punch-hole centrale di tipo pOLED da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 1.300 nits. Misura 160 x 74,4 x 7,6 mm, ha un peso di 166 grammi, certificazione IP54 ed è disponibile nelle colorazioni Marshmallow Blue, Midnight Blue e Viva Magenta.

Specifiche tecniche

Moto G84 si basa nuovamente su piattaforma Qualcomm, cioè lo stesso Snapdragon 695 a 6 nm che porta con sé una CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz), una GPU Adreno 619 e memorie da 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2 con espandibilità via microSD. L'alimentazione è fornita dalla stessa 5.000 mAh di batteria con supporto alla ricarica rapida 30W e il reparto connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C 2.0, ingresso mini-jack e speaker stereo Dolby Atmos e Moto Spatial Sound. Il software si basa su Android 13, con Motorola che promette l'aggiornamento ad Android 14 e 3 anni di patch di sicurezza.

Il comparto fotografico si affida a una coppia da 50+8 MP f/1.9-2.2 con sensore principale rinnovato da 1/1.5″ e pixel da 1,0 µm, Dual PDAF e OIS, assieme a un ultra-grandangolare da 120° e selfie camera da 16 MP f/2.5.

Crediti: Motorola

Prezzo e disponibilità

Motorola Moto G84 è disponibile in India al prezzo di 19.999 INR pari a circa 245€, a partire dall'8 settembre. Non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia.

