La nuova vaporiera smart di Xiaomi è super capiente e adatta a tutti i cibi

In questi giorni Xiaomi ha lanciato una nuova campagna di crowdfunding per finanziare il lancio della nuova vaporiera smart che promette una grande capienza ed una potenza sufficiente alla preparazione di tutte le pietanze che utilizzano questo metodo di cottura. Inoltre, come quasi tutti i nuovi dispositivi della compagnia cinese, la componente smart permette di controllare l'elettrodomestico direttamente dal proprio smartphone.

Xiaomi Mijia Smart Electric Steamer 12L: tutto quello che c'è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Electric Steamer 12L è una vaporiera che offre una capienza complessiva di ben 12 litri, fornendo una potenza di 1500W con supporto per il controllo della temperatura preciso tramite NTC. Il design a doppio livello permette la preparazione in contemporanea di più pietanze, mentre il dispositivo è dotato di un recipiente da 2 litri per la creazione del vapore.

Tramite l'app Mijia e il display posizionato sulla parte frontale della vaporiera, è possibile impostare anche le modalità di preservazione del cibo fino a 24 ore, con il mantenimento del calore che può arrivare fino a 8 ore.

Xiaomi Mijia Smart Electric Steamer 12L viene attualmente proposta in crowdfunding al prezzo di circa 37€ (269 yuan). Al momento non sappiamo se questo elettrodomestico arriverà anche sui mercati internazionali oppure rimarrà una esclusiva per la Cina.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le