Huawei Pura 70 Ultra: è sua la migliore fotocamera per DxOMark

La classifica di DxOMark ha un nuovo smartphone in prima posizione: è Huawei Pura 70 Ultra, che secondo il team parigino è attualmente il modello con la migliore fotocamera in circolazione. Dopo anni sotto tono, Huawei sta tornando a far parlare di sé con top di gamma dalle specifiche molto avanzate, anche sotto il profilo fotografico, riprendendo la tradizione pre-ban USA che la vedeva realizzare alcuni fra i migliori camera phone in circolazione.

DxOMark premia al primo posto la fotocamera di Huawei Pura 70 Ultra

Crediti: DxOMark

Ecco il comparto hardware di Huawei Pura 70 Ultra:

Primario Sony IMX989 1″ da 50 MP , apertura variabile f/1.6-4.0 , autofocus Dual PD, pixel da 1,6 µm e OIS Sensor-shift

da , apertura variabile , autofocus Dual PD, pixel da 1,6 µm e OIS Sensor-shift Ultra-grandangolare Omnivision OV40A 1/1,7″ da 40 MP f/2.2 con autofocus Quad PD e pixel da 1 µm

f/2.2 con autofocus Quad PD e pixel da 1 µm Teleobiettivo Omnivision da 50 MP f/2.1 con autofocus Quad PD e OIS

La sua peculiarità è quella di essere riuscito a inserire un sensore 1″-type con tanto di lenti ad apertura variabile in uno smartphone spesso solo 8,4 mm. Questa dotazione gli permette di ottimizzare la profondità di campo in base alla circostanza e avere un bokeh naturale molto apprezzabile, grazie alle dimensioni del sensore.

Inoltre, sa scattare foto con ottimi valori d’esposizione, contrasto e qualità cromatica, restituendo un ottimo rapporto dettagli/rumore. D’altro canto, nonostante sia pubblicizzato come uno smartphone rapidissimo a fotografare, si nota qualche artefatto scattando a soggetti in movimento, oltre ad anomalie occasionali nella quantizzazione del colore, nelle trame e nello zoom, specie con poca luce.

Pro e contro si riflettono anche nel comparto video, dove Huawei Pura 70 Ultra dimostra di saper registrare con una messa a fuoco e una stabilizzazione affidabile in rapidità e precisione.

Ecco come si aggiorna la top 10 di DxOMark:

163 – Huawei Pura 70 Ultra 158 – Honor Magic 6 Pro 157 – Huawei Mate 60 Pro+, OPPO Find X7 Ultra 156 – Huawei P60 Pro 154 – iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 153 – Google Pixel 8 Pro, OPPO Find X6 Pro 152 – Honor Magic 5 Pro 150 – OPPO Find X6, vivo X100 Pro 149 – Huawei Mate 50 Pro 148 – Google Pixel 8

