Huawei P60 Pro supera OPPO e Honor: è il miglior Camera Phone su DxOMark

Nelle scorse ore la compagnia cinese ha presentato il suo nuovo top di gamma in versione Global, durate un evento tenutosi a Monaco. Il dispositivo è stato annunciato anche per l'Italia e ovviamente la curiosità intorno alle sue performance fotografiche è tanta. Niente paura perché la tradizione è stata mantenuta: Huawei P60 Pro è il re dei Camera Phone per DxOMark, con il punteggio più alto di tutti.

Huawei P60 Pro batte tutti su DxOMark: è lui il miglior Camera Phone del momento

Come sottolineato poco sopra, Huawei P60 Pro è stato presentato di recente in versione internazionale; si tratta di un top di gamma con caratteristiche di tutto rispetto e anche se bordo troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 anziché il chipset successivo, il comparto fotografico resta sempre di prim'ordine. Facciamo un ripasso della fotocamera presente a bordo del flagship:

sensore principale RYYB da 48 MP con apertura regolabile (f/1.4-4.0), AF e OIS;

Ultra-grandangolare da 13 MP;

teleobiettivo con zoom a periscopio da 48 MP.

Il nuovo arrivato di Huawei ha passato tutti i test di DxOMark piazzandosi in prima posizione nella classifica dei migliori Camera Phone. Al secondo posto troviamo OPPO Find X6 Pro, seguito subito da Honor Magic 5 Pro. Comunque è ormai una tradizione che i modelli Huawei scavalchino la concorrenza arrivando in cima: lo scorso anno è avvenuto con Mate 50 Pro e prima ancora con P50 Pro.

Il nuovo Huawei P60 Pro segna il ritorno della serie P in gran forma, con un punteggio totale di 156 (sono 159 per le foto e 147 per i video). Il dispositivo ha ottenuto il plauso di DxOMark grazie ad una serie di pregi: il comparto fotografico offre un elevato livello di dettaglio ed un livello di rumore ben gestito, con una gamma dinamica ampia ed un buon livello di contrasto in ogni condizione di luce. I colori sono vividi, mentre la messa a fuoco automatica è rapida e precisa; nelle foto con bokeh le figure sono scontornate alla perfezione.

A parte alcuni artefatti nelle immagini, i giudizi più “negativi” sono legati ai video, con alcune imprecisioni – ad esempio – nei toni della pelle in condizioni di scarsa illuminazione.

Per dare un'occhiata ai sample foto in alta qualità e per leggere il giudizio completo di DxOMark, in fonte trovate la pagina dedicata al dispositivo. Infine, per scoprire tutti i dettagli sulle specifiche tecniche di Huawei P60 Pro, eccovi il nostro approfondimento.

