Huawei P60 Pro e Mate X3 ufficiali in Italia: tecnologia e lusso senza limiti!

Il colosso tecnologico cinese ha tenuto un evento a Monaco, un palcoscenico spettacolare per presentare le ultime novità all'insegna dello stile, del lusso e della potenza. Huawei P60 Pro e Mate X3 sono ufficiali in Italia insieme ad altri dispositivi che vanno ad arricchire l'ecosistema della casa cinese (MatePad 11 2023, Watch 4 e 4 Pro e non solo): ecco tutti i dettagli tra caratteristiche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Huawei P60 Pro e Mate X3 arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi top di gamma

Huawei P60 Pro

Partiamo subito con i nuovi flagship della compagnia asiatica. Huawei P60 Pro segna il ritorno della gamma P in Italia, puntando sulle due caratteristiche principali della serie: l'innovazione fotografica e l'estetica. In termini di design, il nuovo P60 Pro si ispira alla natura, con una texture perlata sul pannello posteriore.

La scocca Rococo Pearl incorpora vera polvere minerale di perle per creare un effetto brillante ed unico nel suo genere (con un risultato diverso per ogni device). Il terminale è disponibile anche in versione Feather-Sand Black, con un innovativo vetro anti-impronte.

Per quanto riguarda il sistema ottico, Huawei P60 Pro è completamente aggiornato: si tratta del primo modello a supportare un teleobiettivo Ultra Lighting con l'apertura più ampia sul mercato (f/2.1, un sensore RYYB da 48 MP) e costituito da un gruppo di lenti multiple – in totale sette – in grado di controllare in maniera flessibile la distanza focale con possibilità di Tele Macro.

Il teleobiettivo a periscopio con zoom 5X accompagna un sensore principale RYYB da 48 MP con OIS (e apertura variabile), una modulo ultra-wide da 13 MP ed una selfie camera frontale da 13 MP. Non mancano l'autofocus laser, un sensore di temperatura del colore ed una modalità Super Moon avanzata.

Il resto delle caratteristiche non è da meno. Il flagship offre uno schermo Quad Curve con tecnologia OLED LTPO, una soluzione da 6,67″ Full HD+ (2700 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 1440 Hz, campionamento del tocco fino a 300 Hz ed un lettore d'impronte posizionato sotto di esso.

A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, con 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, supporto Nano Memory Card. Il resto del comparto presenta il Dual SIM 4G (non è presente il 5G), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, una batteria da 4.815 mAh e la ricarica rapida da 88W e wireless da 50W. Il tutto in un corpo con uno spessore di 8,3 mm ed un peso di circa 200 grammi. Lato software è presente la EMUI 13.1, con HMS e AppGallery.

Prezzo e promozioni

Il nuovo Huawei P60 Pro è stato lanciato in Italia sullo store ufficiale al prezzo di 1199,9€ e 1399,9€ rispettivamente per le versioni da 8/256 GB e da 12/512 GB. Per gli utenti interessati alla variante top, segnaliamo la presenza di un coupon da 100€, presente direttamente nella pagina del prodotto.

Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l'acquisto di P60 Pro anche Huawei Watch GT3 46 mm Active Black oppure Watch GT3 42 mm Elegant White.

Huawei Mate X3

Mate X3

Oltre al nuovo membro della serie P è stato lanciato in Italia anche il top di gamma pieghevole Huawei Mate X3, dispositivo ultra-premium dallo stile unico ed inconfondibile. Si tratta del foldable smartphone/tablet più sottile e leggero al mondo, con uno spessore di 11,08/5,3 mm (aperto/chiuso) ed un peso di 239 grammi.

L'intera struttura è stata rinnovata grazie all'utilizzo di una cerniera a goccia e di materiali come l'alluminio ultraleggero e la fibra di carbonio. Il corpo è certificato IPX8 per la resistenza all'acqua e il display rimane attico ai tocchi anche se bagnato.

Il retro dello smartphone ospita una fotocamera con un layout ispirato agli oblò delle stazioni spaziali e realizzata con una lama diamantata personalizzata; il resto del pannello è in vetro anti-impronte con struttura microcristallina.

Lo schermo esterno è un'unità OLED da 6,4″ (con protezione Kunlun Glass) mentre quello interno è ancora una volta un OLED ma da ben 7,85″ con densità di 426 PPI. Il cuore del dispositivo è sempre lo Snapdragon 8+ Gen 1, con 12 GB di RAM, 512 GB di storage e il supporto alle schede NM. Per la connettività abbiamo uno slot Dual SIM 4G LTE, mentre lato batteria è presente un'unità da 4.800 mAh con ricarica da 66W e wireless da 50W.

Huawei Mate X3 monta una tripla fotocamera principale da 50 + 13 + 12 MP con sensore RYYB Ultra Vision, ultra-grandangolare e un teleobiettivo a periscopio (RYYB) con zoom ottico 5X e digitale 50X.

Prezzo e promozioni

Il pieghevole top Huawei Mate X3 è disponibile sullo store ufficiale, nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro, al prezzo di 2199,9€ (12/512 GB).

Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di Mate X3 anche Watch GT3 46 mm Active Black oppure Watch GT3 42 mm Elegant White.

Huawei Watch 4 e 4 Pro

Oltre ai due smartphone top di gamma, l'azienda ha lanciato anche Huawei Watch 4 e il fratello maggiore Watch 4 Pro, i nuovi indossabili premium. Entrambi ereditano l'innovazione tecnologica tipica della serie Watch di Huawei, aumentando ancora di più il focus sulla gestione dei parametri della salute. Grazie al sistema one-touch unito al monitoraggio della salute multi-point, prendersi cura della propria salute è facile così come toccarsi il polso.

I nuovi wearable arriveranno in Italia a partire da inizio giugno sullo store ufficiale. È possibile riscattare uno speciale coupon Early Bird pari a 30€ tramite questo link.

Huawei MatePad 11 (2023)

Dopo il lancio in patria a marzo, ecco che Huawei MatePad 11 (2023) arriva anche in Italia. Si tratta di una tablet con display LCD da 11″ 2.5K con refresh rate a 120 Hz e supporto alla M-Pencil di seconda generazione, mosso dallo Snapdragon 865 e dotato di una batteria capiente da 7.250 mAh con ricarica da 22.5W.

Il nuovo Huawei MatePad 11 è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 399.9€ (6/128 GB) in pre-ordine. Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l'acquisto del tablet anche M-Pencil 2.

Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s

La panoramica delle novità del brand si conclude con Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s, due nuovi portatili. Il primo è un laptop ultrasottile e ultraleggero che combina estetica, innovazione e intelligenza tutto in uno, offrendo una soluzione leggera, comoda e portatile. MateBook 16s è una soluzione caratterizzata da un ampio schermo in 2.5 K di risoluzione supportato da processori Intel Core di 13esima generazione.

Entrambi i portatili saranno disponibili sullo store ufficiale verso fine maggio: al momento mancano ancora dettagli su prezzi e configurazioni.

