Google premia le estensioni di Chrome: ecco le migliori del 2024

Anche quest’anno sta volgendo al termine ed è finalmente arrivato il momento delle tanto amate classifiche “best of“. Google non ha perso tempo e in questi giorni ha pubblicato la lista delle migliori estensioni per Google Chrome, con tante aggiunte che rendono l’esperienza di navigazione tramite il celebre browser ancora più piacevole, ma soprattutto efficiente.

Le migliori estensioni del 2024 per Google Chrome

Crediti: Google

La lista delle migliori estensioni di Google Chrome del 2024 vede alcune aggiunte eccellenti come Evernote e Keepa, ma anche piccole sorprese come Volume Master: un’estensione dedicata a chi proprio non può far a meno di avere il volume del PC a palla. Non mancano, ovviamente, i consigli per risparmiare con CouponBirds e la possibilità di avere interfacce grafiche più piacevoli con Momentum, Stylish e Turn off the Lights. Di seguito la lista completa delle estensioni.

Bardeen : per automatizzare le azioni sul web

: per automatizzare le azioni sul web Momentum : per ridisegnare le nuove schede

: per ridisegnare le nuove schede Volume Master : per alzare il volume fino al 600%

: per alzare il volume fino al 600% Text Blaze : per creare snippet di testo da utilizzare dove si vuole

: per creare snippet di testo da utilizzare dove si vuole Todoist : per organizzare le cose da fare

: per organizzare le cose da fare CouponBirds : per trovare i migliori coupon e risparmiare

: per trovare i migliori coupon e risparmiare Keepa : per tener traccia dei prezzi dei prodotti su Amazon

: per tener traccia dei prezzi dei prodotti su Amazon Stylish : per creare nuovi temi e personalizzare i siti web

: per creare nuovi temi e personalizzare i siti web Immersion Translation : per tradurre siti web e documenti

: per tradurre siti web e documenti Ice Dodo : per avere una serie di giochi 3D sempre a portata di click

: per avere una serie di giochi 3D sempre a portata di click Turn off the Lights : per rendere più piacevole la visione dei video su YouTube

: per rendere più piacevole la visione dei video su YouTube Evernote: per creare nuove note direttamente dal web

Potete visualizzare tutti i dettagli sulle migliori estensioni del 2024 direttamente dal Chrome Web Store, con la possibilità di installarle tramite un semplice click.

