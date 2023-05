Perché i robot aspirapolvere sono così apprezzati dagli utenti?

Rispetto al percorso dei classici aspirapolvere (con o senza fili) lo sviluppo e la diffusione dei robot lavapavimenti è stato relativamente rapido. Dopo una fase iniziale di diffidenza da parte degli utenti, allo stato attuale i robot aspirapolvere sono diventati estremamente popolari tra i consumatori di ogni parte del globo; sono stati fatti passi da gigante per migliorare le varie tecnologie presenti a bordo e tra i brandi più quotate troviamo Roborock, marchio che conosciamo molto bene, la cui esperienza nel settore delle pulizie intelligenti è cosa nota.

Robot aspirapolvere: il segreto del successo di uno dei prodotti tech più amati

Secondo i dati più recenti, il tasso di crescita dei robot aspirapolvere è salito rapidamente negli ultimi 5 anni (di oltre il 20%): ormai è chiaro che si tratta di una tipologia di prodotto apprezzata dagli utenti, specialmente quelli in cerca di una soluzione in grado di trasformare le pulizie in un momento di relax anziché di stress e confusione.

Come sottolineato anche in apertura, i robottino ormai sono ampiamente evoluti. Dagli esordi ad oggi abbiamo avuto migliorie di tutto rispetto: l'utilizzo della tecnologia LiDAR per mappatura e navigazione e la possibilità di pianificare le pulizie in modo intelligente, direttamente tramite app, hanno reso questi dispositivi parecchio ambiti.

Roborock ha conquistato rapidamente un buona fetta di mercato

Stando a quanto riportato da iRobot – brand statunitense celebre per i modelli Roomba – il mercato globale dei robot aspirapolvere è passato da 945 milioni di dollari e ben 3,394 milioni di dollari nel periodo compreso tra il 2014 al 2020, con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 23,75%. Una dato importante che evidenzia proprio la rapida crescita registrata da questo settore.

Nonostante iRobot sia uno dei brand più importanti ha penso importanti quote di mercato, mentre nomi come Roborock ed Ecovacs hanno subito una crescita non da poco. La quote di mercato globale di iRobot è scesa dal 62% nel 2017 al 46% nel 2020; Ecovacs è crescita dall'11% nel 20127 al 17% nel 2002 (con un aumento del 6%) mentre Roborock ha avuto il tasso di crescita più rapido.

La compagnia è passata da una quota di mercato dell'1% nel 2017 al 9% nel 2020, con un aumento dell'8% ed un'ulteriore crescita successiva. Roborock è il brand che ha fatto i passi avanti più rapidi negli ultimi anni, con una crescita maggiore rispetto a quella avuta da altri marchi. Non solo: ad aumentare sono stati anche la percezione del brand da parte degli utenti, in termini di consapevolezza e di fiducia.

Perché Roborock è riuscita a conquistare così rapidamente quote di mercato fino a diventare una delle realtà più celebri, quando si parla di robot aspirapolvere? Ovviamente i motivi principali sono due: la qualità dei prodotti dell'azienda e l'elevata soddisfazione degli utenti.

Roborock conquista l'Europa con i suoi robot

Roborock ha un grande successo in Europa, diventando uno dei marchi leader per quanto riguarda il mercato dei robot aspirapolvere. Secondo i dati di Google Trend (che analizza le ricerche degli utenti ed offre una panoramica dei topic più cercati), Roborock continua a crescere come popolarità globale, superando rivali come iRobot (leader mondiale del settore) ma anche Ecovacs e Dreame.

Uno dei motivi dietro questa crescita è rappresentato dal passaparola (o buzz marketing): gli utenti soddisfatti consigliano Roborock ai conoscenti, aumentando la diffusione del marchio.

Roborock ha messo la parola fine ai problemi con le pulizie

Il passaparola è di certo un ottimo indicatore della qualità dei prodotti Roborock, ma cosa rende i robot aspirapolvere del brand così soddisfacenti? La risposta è molto semplice: la compagnia asiatica propone una tecnologia di pulizia all'avanguardia, in modo da risolvere i principali problemi degli utenti.

L'esempio più chiaro è rappresentato dall'adozione della tecnologia LiDAR: Roborock è stata una delle prime aziende a dotare i suoi robottini di questa caratteristica. Si tratta di una funzionalità utilizzata anche dai geologi per mappare luoghi e montagne, così come dalle case automobilistiche per prevenire gli impatti ad alta velocità durante le corse.

La tecnologia LiDAR permette di mappare rapidamente l'intera casa e di individuare eventuali ostacoli da evitare. Il risultato è una maggiore efficienza durante la pulizia e robot più “intelligenti”.

Tra le altre funzionalità top troviamo la tecnologia DuoRoller, basata su due spazzole a rullo controrotanti: le capacità di pulizia sono raddoppiate, con notevoli miglioramenti nella raccolta dello sporco. Un'altra novità introdotta da Roborock è la tecnologia di sollevamento del mop: il lavapavimenti solleva il panno sporco dopo le operazioni di pulizia, quando torna alla base di ricarica (in modo da evitare di sporcare nuovamente il pavimento). Inoltre, grazie al rilevamento dei tappeti il mop si solleva in automatico.

Roborock S8 è uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione

Ricapitolando, quello che rende Roborock un brand di prima categoria è il costante impegno nell'innovazione, in modo da offrire sempre prodotti moderni, intelligenti e facili da utilizzare. Una delle ultime aggiunte alla lineup della compagnia è Roborock S8, dotato di una serie di caratteristiche top.

Grazie alla tecnologia VibraRise, il robottino è in grado di strofinare il pavimento fino a 3.000 volte al minuto, in modo da eliminare in un lampo anche le macchie più ostinate. Il sistema Reactive 3D permette di evitare gli ostacoli con maggiore precisione, in modo rapido ed efficiente.

Insomma, gli utenti – in particolar modo quelli europei, vista la crescita del brand – apprezzano Roborock per la qualità dei suoi prodotti. Non si tratta di semplici robot aspirapolvere, ma dei veri e propri alleati nelle pulizie quotidiane!

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

