POCO F5 e F5 Pro arrivano in Italia: differenze e prezzi

I nuovi POCO F5 ed F5 Pro fanno finalmente il loro debutto sul mercato, dopo aver superato la presentazione del modello F4 e il mancato rilascio del F4 Pro. Come ogni anno, il 2023 vede l'arrivo dei modelli top di gamma della serie POCO, che la casa madre Xiaomi offre al pubblico come smartphone dall'elevato rapporto qualità-prezzo.

Tutte le novità per POCO F5 ed F5 Pro, fra specifiche e differenze

POCO F5

Esteticamente parlando, POCO F5 ed F5 Pro si differenziano in colori, trame e linee della fotocamera, ma non parliamo di modelli inediti: il primo è un rebrand di Redmi Note 12 Turbo, il secondo di Redmi K60. Sono entrambi smartphone dotati di schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, ma con risoluzione Full HD+ per F5 e 2K+ per F5 Pro; non cambiano le altre specifiche, come la protezione Gorilla Glass 5 e il sensore ottico nello schermo per la scansione dell'impronta. Tuttavia, il modello Pro può vantare anche la certificazione IP53, così come uno schermo più luminoso e reattivo al tocco.

La principale differenza sta nel SoC: Snapdragon 7+ Gen 2 per F5, Snapdragon 8+ Gen 1 per F5 Pro, accompagnati da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile. Cambia anche la batteria, da 5.000 mAh sul base e da 5.160 mAh sul Pro, entrambe con supporto alla ricarica rapida 67W ma solo sul Pro c'è anche quella wireless 30W. Lato software c'è Android 13 con MIUI 14 for POCO, e non mancano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR, GPS e speaker stereo. Non cambia nemmeno la fotocamera, da 64+8+2 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, assieme alla selfie camera da 16 MP.

POCO F5 Pro

Ecco i prezzi di POCO F5 ed F5 Pro in Italia, comprese le offerte Early Bird acquistandoli entro il 16 maggio:

Se volete saperne di più su POCO F5 ed F5 Pro, ecco il nostro approfondimento dedicato con tutti i dettagli su scheda tecnica e prezzi di vendita.

