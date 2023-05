POCO F5 e F5 Pro ormai non hanno più segreti, tra immagini e specifiche

Dopo esserci lasciati alle spalle il lancio di F4 e il mai nato F4 Pro ci avviciniamo sempre di più ai nuovi modelli POCO F5 ed F5 Pro. Come ogni anno, anche il 2023 segnerà il lancio di un top di gamma della serie POCO, quest'ultima utilizzata da Xiaomi per portare al pubblico smartphone dall'alto rapporto qualità/prezzo. La rinnovata gamma F è in dirittura d'arrivo e in questo approfondimento scopriamo tutti i dettagli su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 05/05: un leak svela tutte le specifiche di POCO F5 ed F5 Pro, con tanto di immagini. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

POCO F5 e F5 Pro: tutto quello che sappiamo sui prossimi top del brand

Design e display

F5

Secondo quanto trapelato in rete, POCO F5 sarà il rebrand Global di Redmi Note 12 Turbo, adottandone quindi gli stilemi estetici. Parliamo quindi di uno smartphone che misura 161,1 x 75 x 7,9 mm per 181 grammi, nelle colorazioni Black, White e Blue. Lo schermo sarebbe un pannello AMOLED a 12-bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 395 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.000 nits, supporto HDR+, Dolby Vision e lettore d'impronte ottico nello schermo.

F5 Pro

Ci sarà anche POCO F5 Pro, e anche in questo caso sarebbe un rebrand occidentale di Redmi K60 nella sua variante base. Le dimensioni ammonterebbero quindi a 162,8 x 75,4 x 8,6/8,8 mm per 199/204 grammi e certificazione IP53, per un display AMOLED a 12-bit da 6,67″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con 526 PPI di densità, refresh rate fino a 120 Hz e campionamento del tocco a 480 Hz.

Oltre al supporto PWM Dimming a 1.920 Hz e una luminosità massima di 1.400 nits, ci sarebbe supporto DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision e HDR Vivid, protezione Gorilla Glass 5 e sensore d'impronte ottico integrato.

Hardware e fotocamera

In merito alle specifiche tecniche dei nuovi modelli, POCO F5 avrà dalla sua lo Snapdragon 7+ Gen 2, SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core Kryo (1 x 2,91 GHz A710 + 3 x 2,49 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 725, con RAM fino a 12 GB e spazio d'archiviazione fino a 512 GB.

POCO F5

6.67" AMOLED 120 Hz

Snapdragon 7+ Gen2

12 GB RAM 256 GB internal Storage

64 MP + 8 MP + 2 MP (16 MP Front)

5000 mAh / 67w

Dual stereo speakers

NFC/5G

181g

Android 13

Sotto al cofano di POCO F5 Pro troveremo invece lo Snapdragon 8+ Gen 1, non la soluzione più recente ma comunque un SoC degno di nota essendo prodotto a 4 nm da TSMC. Dotato di CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 730, avrebbe tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio UFS 3.1 non espandibile.

Per la batteria si parla di un'unità da 5.160 mAh per il modello Pro e di una da 5.000 mAh per il fratello minore, con ricarica rapida a 67W per entrambi i modelli; POCO F5 Pro avrebbe anche quella wireless a 30W, assieme a un impianto di raffreddamento a camera di vapore da 5000mm². Per quanto riguarda il software, dovrebbe basarsi su MIUI 14 e Android 13.

POCO F5 Pro (aka Redmi K60)

Snapdragon 8+ Gen 1

6.67" 3200 x 1440 AMOLED 120 Hz

5160mAh/67w

64MP + 8 MP + 2 MP (16 MP Front camera)

256GB / 12GB

Dual stereo speakers

Dual SIM / NFC /5G / Wireless charging

La connettività dovrebbe comprendere dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR, speaker stereo e Dual-frequency GPS. Passando al comparto fotografico, POCO F5 avrebbe una tripla camera 64 + 8 + 2 MP con ultra-grandangolare e macro, ed un modulo selfie da 16 MP; il modello Pro avrebbe una soluzione da 64 + 8 + 2 MP con la stessa configurazione ma l'aggiunta della stabilizzazione OIS. Anche in questo caso la selfie camera sarebbe basata su un sensore da 16 MP.

POCO F5 e F5 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione ufficiale di POCO F5 ed F5 Pro è fissata per il 9 maggio, anche sul mercato Global. Non conosciamo ancora i prezzi, ma considerando che Redmi Note 12 Turbo e K60 partono in Cina da 2.099 e 2.499 CNY, cioè 275 e 325€, e che POCO F4 costa di listino 399,90€ in Italia, è possibile che il prezzo di F5 ed F5 Pro si attesti attorno ai 400/500€.

