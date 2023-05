Recensione SCULPFUN S30 Pro Max: potenza e precisione per incisioni perfette

Il mercato degli incisori laser sta vivendo un vero e proprio rinascimento con nuovi modelli che semplificano sempre più la personalizzazione e il taglio di diversi materiali. S30 Pro Max è la nuova proposta di SCULPFUN che aggiunge all'incisore anche una pompa per la ventilazione e il raffreddamento del laser, in modo da evitare in modo definitivo il surriscaldamento. Scoprite insieme a noi punti forti e debolezze di questo nuovo incisore.

Recensione SCULPFUN S30 Pro Max

Design, materiali e montaggio

SCULPFUN S30 Pro Max arriva in una scatola dalle dimensioni ridotte, ben impacchettato e protetto da eventuali urti nel trasporto. Le istruzioni del montaggio, seppur tradotte in un italiano non sempre preciso, sono chiare ed esplicative, ma il montaggio è complicato dalla mancanza di un supporto guida. Per assemblare la struttura, infatti, bisogna necessariamente “andare ad occhio” nell'allineamento dei quattro lati, lasciando un margine d'errore forse troppo alto per un dispositivo del genere. Superata la fase critica di assemblaggio della struttura, il passo successivo è quello dell'installazione delle cinghie, che richiede un po' di manualità in più. Il consiglio è quello di farsi aiutare una seconda persona nel montaggio dell'incisore, perché da soli potrebbe risultare un processo più lungo del dovuto.

I materiali utilizzati per la realizzazione di SCULPFUN S30 Pro Max, d'altro canto, sono di ottima qualità e risultano solidi e adatti al compito che devono svolgere: ovvero quello di sorreggere il peso del laser che andrà ad incidere i materiali dai noi scelti. In confezione, per esempio, sono già inclusi diversi pezzi di legno con cui far pratica ed imparare ad utilizzare il dispositivo con le diverse impostazioni messe a disposizione. L'area di lavoro è molto spaziosa, circa 37 x 36 centimetri, ma grazie al kit di espansione delle assi Y e X (non incluso in confezione) è possibile portarlo fino a 93 x 40 centimetri.

SCULPFUN S30 Pro Max, inoltre, è dotato di una pompa di raffreddamento esterna che si occupa di evitare il surriscaldamento del laser, facilmente installabile grazie al tubo in gomma e al cavo di connessione alla scheda madre che si occupa anche di alimentarla. Questa pompa è sempre attiva, quindi durante il funzionamento l'incisore potrebbe risultare un po' rumoroso, ma per una buona causa. Il laser è anche dotato di uno scudo protettivo rimovibile che tiene al riparo gli occhi: nonostante in confezione siano inclusi anche gli occhiali schermanti, lo scudo consente di ottenere una protezione in più durante l'incisione, nel caso in cui capitassi di abbassare lo sguardo per dare un'occhiata all'incisione in corso.

Per una protezione in più, inoltre, in confezione è incluso anche un pad A4 in acciaio che si può posizionare sul ripiano di lavoro per evitare incidenti che possano causare incendi oppure danni a cose o persone durante l'utilizzo del laser.

Funzionamento e incisione

Per la nostra prova di SCULPFUN S30 Pro Max abbiamo utilizzato LaserGLBL per manovrare l'incisore tramite connessione USB con il cavo il cavo fornito in confezione. Il dispositivo viene riconosciuto immediatamente da Windows 11 e dal software in questione, permettendo immediatamente il controllo degli assi Y e X attraverso gli appositi comandi. Per testare le potenzialità dell'incisore abbiamo deciso di utilizzare un logo piuttosto famoso e di realizzare al contempo una piccola targa celebrativa della squadra Campione d'Italia 2022/23 (che potete vedere nelle immagini).

In entrambi i casi, abbiamo dovuto regolare nel dettaglio la potenza del laser (20W) per evitare che l'incisione risultasse bruciata e di conseguenza perdesse nitidezza. Il risultato è stato in entrambi i casi davvero ottimo, anche se abbiamo dovuto constatare un piccolo difetto dovuto probabilmente allo skip di una linea di incisione (probabilmente un difetto software dovuto a LaserGLBL).

L'incisore può raggiungere una velocità massima di 6000 millimetri al minuto ed una precisione di circa 0.005 millimetri. La nostra incisione più grande (23 x 14 centimetri) ha richiesto un tempo di elaborazione di circa 35 minuti, senza alcun tipo di surriscaldamento oppure segnale di debolezza.

Recensione SCULPFUN S30 Pro Max – Prezzo e considerazioni

SCULPFUN S30 Pro Max è un incisore laser sicuramente molto potente e versatile, ma avrebbe bisogno di correggere alcuni dettagli. Il montaggio, per esempio, è estremamente scomodo e lascia spazio a troppa possibilità di errore se non si è almeno in due persone ad operare. Ottima l'aggiunta della pompa esterna per il raffreddamento, ma il prezzo potrebbe essere comunque un po' alto rispetto alla concorrenza. Proprio per questo, grazie al nostro coupon esclusivo potrete ottenere uno sconto del 13% che contribuirà a far scendere il prezzo a 795€ con spedizione gratuita.

