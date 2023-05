iQOO Pad nella prima immagine: la febbre dei tablet ormai ha contagiato tutti!

È passato tantissimo tempo dal primo avvistamento del tablet di iQOO: nell'agosto 2020 il dispositivo è comparso come marchio registrato, insieme ad un possibile notebook. Due dispositivi che avrebbero arricchito l'ecosistema del brand di vivo ma che non sono mai arrivati sul mercato. Che il 2023 sia l'anno giusto? Stando ad alcuni insider asiatici iQOO Pad potrebbe non essere molto lontano.

Aggiornamento 08/05: il tablet di iQOO è stato avvistato in una presunta immagine render. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

iQOO Pad nella prima immagine: a quando il debutto del primo tablet del brand di vivo?

Come specificato anche in apertura, in passato abbiamo parlato di iQOO Pad e iQOO Book come marchi registrati, mentre ora è presente una vera e propria certificazione. Il nuovo dispositivo, sotto l'egida di vivo, avrebbe il numero di modello iPA2375. Purtroppo non viene svelato nulla di importante, ma solo la presenza di WiFi e Bluetooth; non è dato di sapere nemmeno se si tratterà di un terminale con connettività mobile (4G/5G).

Stando a vari insider cinesi, questo misterioso dispositivo sarebbe proprio iQOO Pad, il primo tablet della costola di vivo. Mancano dettagli sulle specifiche ma uno dei leaker ipotizza che il lancio potrebbe avvenire insieme alla serie iQOO Neo 8, in arrivo nel corso del mese di maggio. Nel frattempo è spuntata anche una presunta immagine render del tablet: il design dovrebbe ricalcare quello delle serie Neo e Number, almeno per quanto riguarda il layout della fotocamera.

Ma cosa aspettarsi dal tablet di iQOO? Secondo gli ultimi leak dovremmo avere a che fare con una soluzione con display da 12″, mossa dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Il terminale sarebbe realizzato interamente con un corpo metallico; lungo i bordi troverebbero spazio quattro speaker.

Si vocifera anche del prezzo di iQOO Pad, il quale dovrebbe debuttare ad una cifra compresa tra i 2.000 e i 2.500 CNY, ovvero tra i 261€ e i 327€ al cambio attuale.

