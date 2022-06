POCO F4 5G e X4 GT ufficiali in Italia: ce n’è davvero per tutti i gusti

POCO ha completato finalmente la sua line up 2022 anche in Italia lanciando i nuovi F4 5G e X4 GT. Il brand affiliato a Xiaomi presenta due smartphone molto concreti in termini di specifiche tecniche, ma con novità che possono incuriosire e sorprendere gli utenti, a partire dal prezzo di vendita.

POCO F4 5G e X4 GT in Italia: tutte le novità e quale scegliere

Partiamo dal presupposto che, se conoscete il mondo Xiaomi, questi smartphone POCO li avete sicuramente già visti. Infatti, F4 5G e X4 GT riprendono lo stile di Redmi K40S e Note 11T Pro, di cui ne ereditano anche grandissima parte delle specifiche tecniche. Si parte con F4 5G che si ritrova un pannello AMOLED da 6.67″ Full HD+ 120 Hz, mentre per X4 GT sceglie la via LCD da 6.6″ Full HD+ ma con refresh rate a 144 Hz.

POCO F4 5G

Il dualismo di specifiche tecniche tra i due lo ritroviamo anche nel chipset scelto, visto che se su F4 c'è lo Snapdragon 870, su X4 GT POCO ha inserito un MediaTek Dimensity 8100. Insomma, due SoC affini e opposti, che possono creare una sorta di “rivalità” interna. Per entrambi il comparto memorie è suddiviso in 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage, quindi per tutte le esigenze. La batteria dei due è sicuramente capiente, 4.500 mAh per F4 e 5.080 mAh per X4 GT, andando a condividere la potenza di ricarica da 67W.

POCO X4 GT

Lato fotocamera, entrambi trovano lo stesso comparto di sensori, visto che abbiamo un trittico da 64 + 8 + 2 MP con grandangolare e macro, ma differiscono per il fatto che POCO F4 5G è dotato di OIS. La selfie camera è poi rispettivamente da 20 MP (F4) e 16 MP (X4 GT). Chiudono il tutto Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2/5.3 (per X4 GT), speaker stereo, motore vibrazione asse-X e sensore a infrarossi. Per il software è presente Android 12 con POCO Launcher. Per chi ne vuole sapere di più su uno specifico smartphone, vi lasciamo l'approfondimento su F4 5G e su X4 GT.

Prezzo e disponibilità Italia

I nuovi POCO F4 5G e X4 GT saranno disponibili alla vendita in Italia rispettivamente dal 27 giugno 2022 e dal 4 luglio 2022, con i seguenti prezzi e configurazioni: F4 6/128 GB a 399.90€ e 8/256 GB a 449.90€, mentre X4 GT 8/128 GB a 379.90€ e 8/256 GB 429.90€. Entrambi saranno disponibili sullo store ufficiale POCO e su Amazon (F4 6/128 solo sul sito del brand).

Ma come ogni lancio che si rispetti, troviamo offerte early bird: POCO F4 5G a 349.90€ e 399.90€ dalle 13:00 del 27 giugno alle 12.59 del 2 luglio 2022, mentre X4 GT a 299.90€ e 349.90€ dal 4 al 9 luglio 2022 allo stesso orario. Infine, POCO garantisce i primi 6 mesi per l'eventuale riparazione gratuita dello schermo a chi li acquista.

