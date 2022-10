POCO F4 Pro esiste, ma non lo vedremo mai in vendita

Inaugurato nell'estate 2018, il sub-brand POCO nasce con l'idea di differenziare ulteriormente il catalogo Xiaomi; tuttavia, la compagnia di Lei Jun ha spesso dimostrato di avere politiche di commercializzazione differenti fra i tre marchi che la compongono. Xiaomi si occupa perlopiù di fascia medio/alta, mentre Redmi e POCO di quella medio/bassa; in realtà, anche nella gamma Redmi troviamo top di gamma ma rimangono esclusiva della Cina, ed è qua che subentra POCO. Eccezion fatta per il celebre Pocophone F1, praticamente ogni smartphone POCO è un rebrand di Xiaomi o Redmi. E se si parla di modelli più avanzati, quello che ha fatto POCO è prendere i top di gamma Redmi, “convertirli” e portarli sul mercato Global, Italia compresa.

Aggiornamento 23/10: compaiono in rete nuove immagini di POCO F4 Pro, le trovate a fine articolo.

Aspettate l'arrivo di POCO F4 Pro? Abbiamo brutte notizie per voi

Per esempio POCO F2 Pro, che altri non era che la versione occidentale di Redmi K30 Pro, ma potrei dire lo stesso per POCO F3 (Redmi K40) e F3 GT (Redmi K40 Gaming). Più recentemente, POCO F4 e F4 GT hanno portato da noi i modelli cinesi Redmi K40S e K50 Gaming; di conseguenza, ci si aspettava che Redmi K50 e/o K50 Pro sarebbero stati rebrandizzati sotto il marchio POCO. Un'ipotesi che venne consolidata già a fine 2021: mentre Redmi K50 Pro era siglato 22011211C, in rete comparvero due sigle, 22011211G e 22011211I. Se non lo sapeste, la lettera finale di queste sigle indica il mercato di appartenenza: “C” sta per Cina, “G” per Global e “I” per India. Ergo, se Redmi K50 Pro finisce per “C” in quanto modello per la Cina, l'esistenza delle altre due sigle indicava due rebrand Global e India, ovvero POCO F4 Pro e Xiaomi 12X Pro (dove la serie X è solitamente per l'India).

POCO F4 Pro certificato dall'ente FCC

Se prima era soltanto un'ipotesi, questa strada è stata confermata dallo stesso ente IMEI, dove il modello 22011211G è stato certificato confermandone l'esistenza. E se già ciò non bastasse, POCO F4 Pro è comparso anche in foto, essendo stato certificato dall'ente FCC, passaggio necessario prima della commercializzazione. Le immagini hanno confermato la stessa estetica di Redmi K50 Pro, con tanto di modulo fotografico da 108 MP.

Ma quindi, se tutto era pronto per il lancio ufficiale, cos'è successo a POCO F4 Pro? Probabilmente non avremo mai una risposta ufficiale, perché raramente un'azienda si impegna a spiegare un qualcosa che non è mai stato annunciato pubblicamente. Questo nonostante le numerose prove a sostegno, come anche la presenza nei database MIUI delle release ROM Global Beta; secondo quanto trapelato, l'ultima release risale al 19 aprile, e da allora non è più stata sviluppata alcuna versione software per questo dispositivo.

Nah, they will rather not do it. There were plans for POCO F4 Pro (rebrand K50 Pro) but likely have been abandoned. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 27, 2022

Insomma, sembra proprio che Xiaomi, o meglio, POCO abbia deciso di tirare i remi in barca e abbandonare i piani di commercializzazione di POCO F4 Pro. Pare quindi che il MediaTek Dimensity 9000 rimarrà un'esclusiva della Cina, visto che nessuno smartphone che ne è dotato è mai stato commercializzato in Europa: che c'entri qualcosa la crisi dei semiconduttori? O più semplicemente POCO ha preferito non portare in Europa un modello che sarebbe stato forse troppo costoso per il suo mercato di riferimento?

Nuove immagini | Aggiornamento 23/10

Altre prove sull'esistenza di POCO F4 Pro appaiono in rete, con due nuove immagini che rivelano le fattezze dello smartphone, questa volta frontali, e alcuni dettagli interessanti sulle specifiche. In primis il Dimensity 9000, confermando il suo essere un rebrand di Redmi K50 Pro

Anche in questo caso, vediamo un accenno al software di POCO F4 Pro, quella MIUI 13 Global nella build interna V13.0.0.18.SLKMIXM basata su Android 12. La speranza è che Xiaomi possa rivedere i suoi piani di commercializzazione e decidere di farlo debuttare fuori dalla Cina, ma per il momento non se ne sa nulla.

