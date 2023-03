Snapdragon 7+ Gen 2 ufficiale: la fascia media diventa sempre più top

Se pensate di aver letto male o che ci sia un errore, potete stare tranquilli. Qualcomm ha saltato ben due generazioni di chipset per smartphone annunciando direttamente lo Snapdagon 7+ Gen 2, ultima soluzione dedicata alla fascia medio alta, dotata di connettività 5G e carica di promesse per quanto riguarda performance ed efficienza energetica.

Snapdragon 7+ Gen 2: tutte le novità dell'ultimo chipset targato Qualcomm

A meno di un anno di distanza dal primo capitolo, Qualcomm ha deciso di saltare gli Snapdragon 7+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 2. Di conseguenza, quest'oggi il colosso tecnologico statunitense ha presentato al mondo lo Snapdragon 7+ Gen 2 con varie migliorie. Il SoC attuale è stato adottato da un manciata di dispositivi; vedremo se questa nuova soluzione riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel panorama tech.

Per quanto riguarda le novità, troviamo ancora una volta un processo produttivo TSMC a 4 nm e architettura Kryo, ma una frequenza massima di 2.91 GHz. Il nuovo chipset si avvicina – per potenza – alla famiglia premium di Qualcomm, lasciando intravedere scenari entusiasmanti per i prossimi mid-range.

1x Kryo (Cortex X2) @ 2.91GHz

3x Kryo (Cortex A710) @ 2.49GHz

4x Kryo (Cortex A510) @ 1.8GHz

ARM Cortex v9

Il resto delle caratteristiche comprende una GPU Adreno non ancora specificata (ma che promette prestazioni fino a due volte superiori), il supporto alla RAM LPDDR5 (a 3200 MHz) e un modem RF-Snapdragon X62 5G e la ricarica Quick Charge 5. Tra le altre novità abbiamo anche il supporto al GPS a doppia frequenza; non mancano il WiFi 6E, Bluetooth 5.3, la tecnologie Snapdragon Elite Gaming e Snapdragon Sound con Qualcomm AptX.

Lato fotografico è presente un triplo ISP a 18 bit e il supporto a sensori fino a 200 MP. Ci sono migliorie anche per quanto riguarda il Qualcomm AI Engine, ancora più performante rispetto alla precedente generazione. In termini di potenza del nuovo Snapdragon 7+ Gen 2, Qualcomm parla di prestazioni migliorate del 50%, con un'efficienza energetica migliorata fino al 13%.

Per quanto riguarda i primi smartphone con l'ultima soluzione Qualcomm non sono stati fatti i nomi dei modelli ma è arrivata la conferma di modelli Realme e Redmi in arrivo già a marzo.

