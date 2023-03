Microsoft 365 Copilot ufficiale: arriva la rivoluzione IA per Office

Continuiamo a vedere i frutti degli ingenti finanziamenti che Redmond sta attuando nel campo dell'intelligenza artificiale, e l'annuncio del nuovo Microsoft 365 Copilot punta a portarla all'interno del pacchetto Office. Dopo aver investito miliardi in OpenAI, milioni per costruire un mega-computer basato su ChatGPT e aver interamente rinnovato Bing, le potenzialità del mondo IA vengono messe al servizio della produttività. Se le enormi funzionalità di GPT-4 hanno permesso a Bing di diventare il “copilota del web“, con Microsoft 365 Copilot si punta a fare lo stesso le app Office.

Microsoft annuncia 365 Copilot, ecco come l'IA migliorerà l'utilizzo delle app Office

Immaginate di creare una presentazione in Word per un cliente: l'IA pesca informazioni da file Word, Excel, OneNote e così via, combinando il tutto e creando una bozza automatica per sveltire il lavoro; il risultato può essere anche confrontato con documenti precedenti per trasformare la bozza in un file similare, inserendo immagini, sommari e quant'altro, tutto in automatico e con suggerimenti su come migliorare il progetto. In Excel, analizza tabelle e crea grafici, spiegando il perché dei risultati (come mai le vendite dell'azienda sono calate, per esempio) e persino mostrando quale sarebbe stato l'andamento con dati differenti.

In Outlook stila una rapida panoramica delle mail ricevute, creando riassunti e generando risposte sulla base delle informazioni nei propri file; se per esempio un cliente chiede come va l'azienda, basta selezionare il relativo file Excel e l'IA scriverà la mail al proprio posto. In Teams, Copilot riassume chi ha detto cosa e crea un riassunto della riunione, permettendo anche a chi non può ascoltare o a chi arriva dopo di sapere di cosa si sta discutendo, quali sono le questioni irrisolte, i sentimenti dei partecipanti e così via; e con Meeting Recap, se si perde una riunione si riceve un riassunto dei temi trattati, con tanto di menzioni del proprio nome, richieste e così via. Infine, in Powerpoint prende file Word e li converte in presentazioni (e viceversa), riassumendo o aggiungendo testo, immagini, animazioni, aggiungendo appunti automatici per chi farà la presentazione.

Per il momento, Microsoft 365 Copilot è in fase di test a una ristrettissima cerchia di 20 utenti, e nei prossimi mesi verrà esteso a tutti a un prezzo che non è ancora stato svelato.

