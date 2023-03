Google Pixel 7a finisce su eBay: asta da migliaia di dollari per un prototipo

In queste ore è apparso su eBay il prototipo di uno smartphone di Google non ancora commercializzato. Stiamo ovviamente parlando di Pixel 7a, la nuova versione mid-range della serie 7 che potrebbe essere presentata ufficialmente soltanto nel corso del mese di maggio, in occasione del Google I/O.

Un prototipo non funzionante può valere oltre 2 mila dollari: il caso di Google Pixel 7a

In questi giorni si fa un gran parlare dei nuovi smartphone di Google: abbiamo assistito ai primi leak sulla serie Pixel 8 che sarà composta ancora una volta da una versione standard ed una versione Pro, così come le indiscrezioni su data di uscita e prezzo di Google Pixel Fold: il primo dispositivo pieghevole made in Mountan View. Ma c'è un altro smartphone che in queste ore ha generato un grand trambusto: il mid-range Google Pixel 7a.

Nelle scorse ore, infatti, il nuovo smartphone di Google è apparso in un annuncio eBay: un Google Pixel 7a perfetto nell'estetica ma non funzionante. Si tratterebbe di un prototipo non in grado di avviarsi, ma di entrare solamente nella modalità fastboot (utile agli sviluppatori per testare diverse versioni del sistema operativo).

Assente anche il vassoio per la SIM, ma questo non ha impedito ai partecipanti all'asta di arrivare a cifre esorbitanti: con un prezzo di partenza di 1650 dollari, la cifra è arrivata a sfiorare anche i 2500 dollari prima che il venditore ritirasse il prodotto (probabilmente per l'intervento di Google).

Il prototipo sembrerebbe essere localizzato in Grecia e attualmente è ancora un mistero come possa essere finito in vendita su eBay. Google non ha commentato l'accaduto e dal venditore non sembrano essere arrivate nuove informazioni per il momento.

