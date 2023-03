Ecco quanto potrebbe costare Google Pixel Fold

Sembra essersi davvero aperta la stagione dei leak relativi a Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole realizzato dalla compagnia di Mountain View. In rete continuano a rimbalzare da giorni nuovi rumor e informazioni, tra cui anche il possibile prezzo a cui verrà commercializzato il prodotto in Europa.

Google Pixel Fold: il possibile prezzo trapela in rete

Dopo le informazioni sulla possibile data di uscita, in rete emergono i primi dettagli anche sul prezzo di Google Pixel Fold: stando ai database di alcuni rivenditori tedeschi, il primo smartphone foldable firmato Big G potrebbe avere un prezzo di listino di 1700€ per la versione da 256 GB. Questa cifra includerebbe già tutte le tasse europee, ma in Italia potrebbe arrivare ad un prezzo ancora più alto come spesso accade.

Google Pixel Fold, quindi, potrebbe costare meno di Samsung Galaxy Z Fold 4, ma sostanzialmente molto di più rispetto ad Honor Magic VS, uno degli ultimi smartphone pieghevoli arrivati sul mercato. La presentazione ufficiale sembrerebbe comunque prevista per il Google I/O di maggio.

Nelle ultime settimane, un presunto Google Pixel Fold è stato paparazzato sulla metropolitana di New York, lasciando pensare che il dispositivo sia già in fase di produzione avanzata e nelle mani dei dipendenti della compagnia.

